Екс-ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) повідомив про вогонь на всій лінії фронту на сході України

Так, Гіркін почав розводити паніку в соцмережі "ВКонтакте", повідомивши про наступ української армії.

"Днем "укри" з БМП обстріляли н. п. Ясна. В результаті обстрілу отримали осколкові пошкодження покрівлі і стін житлові будинки за адресами:

вул. Перемоги, д. 17;

вул. Перемоги, д. 18.

Також протягом дня і в даний час під "укро" вогнем практично вся лінія фронту. (Результати цих обстрілів будуть повідомлені пізніше)".

Раніше ми повідомляли, на початку січня 2020 року з'явилася інформація про звірства путінських найманців на Донбасі. Зокрема, на окупованій території стали затримувати за укранські паспорта. За словами місцевого блогера, його зупинили 6 січня - нібито для перевірки особистості. Він разом з друзями прогулювався в "енн-ому районі енн-ого міста", коли до них під'їхало авто "Лада" без розпізнавальних знаків поліції, пасажири якого зажадали від них документів. При цьому самі не назвалися.

"Четверо з нас з паспортами "ДНР" були вільні. У двох, включаючи мене, були паспорта України, і нам наказали сісти в автомобіль і проїхати до міськвідділу", - розповів блогер.

З'ясувалося, що подібна ситуація не була поодиноким випадком. Стало відомо, що ще одного постраждалого зняли прямо з таксі.

Також ми повідомляли, нещодавно Гіркін пророкував Росії великі втрати в результаті лівійського конфлікту. "Екс-міністр оборони ДНР" додав, що російським ЗМІ варто було б набагато більше приділяти уваги цьому гострому питанню. Адже, як він підкреслив, ця війна загрожує великими втратами, при цьому припустивши, що президенту РФ Володимиру Путіну на це плювати.

«Так як мова йде про долі (вірніше - про життя і смерть) багатьох сотень російських солдатів, що в якості найманців б'ються в Лівії, в рядах "Вагнера". Які б вони не були – вони наші брати і співвітчизники. І якщо Путіну і Ко на них глибоко наплювати (як і на три сотні їхніх товаришів, полеглих у бійні під Хашамом), то нам ні», - заявив Гіркін.

Нагадаємо, орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".

Як повідомляла Politeka, путінських бойовиків чекає розплата, екс-ватажок терористів розкрив деталі.