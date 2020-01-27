Під питанням і важлива посада для росіян

Делегати ПАРЄ підтримали Україну і виступили проти участі російської делегації в роботі Асамблеї.

Про це повідомив народний депутат, член української делегації Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі. За його словами, українців підтримали понад тридцять делегатів. Вони піднялися з місць в знак протесту.

Як пояснив Гончаренко, тепер протягом двох днів має вирішитися питання законності перебування російської делегації в ПАРЄ. Зазначається, що повноваження російської делегації були оскаржені на підставі базових принципів ПАРЄ. Депутат розповів, що в складі російської делегації перебувають люди, які включені в санкційний список ЄС.

«Поки невелика, але це перемога!», - зазначив Гончаренко.

Голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько на своїй сторінці в Фейсбук зазначила, що крім повноважень російської делегації Україна оскаржить обрання на посаду віце-президента ПАРЄ росіянина Петра Толстого. Політик подякувала колегам з Литви та Латвії за підтримку і те, що вони підняли питання про оскарження членства. Ініціативу підтримали делегати з Грузії, Польщі, Швеції та Хорватії.

Зазначимо, що призначення російського делегата на посаду віце-президента відбулося автоматично. Це пов'язано з тим, що в Росії одна з найбільших делегацій ПАРЄ. Але призначення може не відбутися, якщо під час процедури таємного голосування він не набере достатню кількість голосів. Як повідомила представниця України Марія Мезенцева, Толстой дозволяє собі відверто антисемітські заяви, які викликали протести єврейських організацій. Не виключено, що цей факт допоможе Україні відсторонити від цієї важливої посади росіянина.

До речі, новим головою ПАРЄ став бельгієць Хендрік Дамс. Його обрали зимовій сесії Асамблеї, яка тільки відкрилася.

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