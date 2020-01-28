Український політик, голова партії "Рідна країна" Микола Томенко жорстко розкритикував реформу Громадського мовлення
Політик розкрив деталі, як в країні за кілька років знищили регіональні телерадіокомпанії, у себе на сторінці у соцмережі Фейсбук, пише Znaj.
Наводимо текст Томенка в оригінальному вигляді:
На тлі політики хаосу, яку сповідує нинішня влада, якось забулася "визначна реформа" теж молодих і креативних творців Суспільного мовлення.
За цей період держава профінансує більше 5 мільярдів гривень під реформу Суспільного. Нагадаю, що лише на 2020 рік передбачено - 2 мільярди 11 мільйонів 516 тисяч гривень.
Керівники Київського офісу створили 18 посад керівного складу, які ще до боротьби міністрів Мілованова, Новосад... за гідні зарплати встановили собі зарплати і премії, які в десятки разів перевищували оплату в компанії!
Рейтинг реформованого UA:Перший відповідає 25-27 місцю серед каналів України.
І найсумніше - за період 2017-2020 років фактично зруйновані колись обласні телерадіокомпанії, а нині філії Суспільного в регіонах. Раніше для місцевого мовлення київські вожді дозволили створювати аж 3 години власного мовлення, а з 2020 року - аж 1 годину!
Ще за рік від місцевих мовників залишиться корпункти із 2-3 осіб!
Це абсолютний рекорд у світовій телеіндустрії:
За 5 мільярдів бюджетних коштів (без мільйонів грантових) знищити 25 місцевих телерадіокомпаній з колективами журналістів.
Суспільне телерадіомовлення і громадське телерадіомовлення із самостійним юридичним статусом на базі ОДТРК.
І сумно згадати самих журналістів, які побоялися публічно підтримати мій підхід і зберегти український, а не космополітичний зміст редакційної політики та юридичну самостійність Національного радіо та всіх місцевих мовників!
П.С. Щоправда були й такі як Валентин Щербачов і К., які протестували.
Але це радше виняток, аніж правило загальної мовчазної згоди на знищення!