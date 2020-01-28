Президент РФ Володимир Путін зазнав краху, росіяни вже не сприймають його планів з тією радістю, яка була раніше

На сторінках видання Ехо Москви журналіст і блогер, який пише під ніком СерпомПо, зазначив, що ідея Володимира Путіна про приєднання Білорусі зазнала краху. Також, як зазнали краху його плани на Крим.

Як зазначає журналіст після опитування росіян, який був зроблений статистами «Левада-центр», стає зрозумілим, що лише 10% росіян виступають за приєднання Білорусі до РФ.

«Ще 13% жертв радянської ностальгії вважають, що слід утворити з Білоруссю «більш тісний союз з єдиним керівництвом на чолі». Ось і вся база підтримки БеларусьНаш», - зазначив блогер.

При цьому 28% опитаних вважає, що відносини з Білоруссю повинні залишатися на сьогоднішньому рівні, а 44% вважають, що слід рухатися виключно в бік розширення економічного співробітництва.



В матеріалі відзначають, що керівництво РФ цікавилося приєднанням лише до тих пір, поки вони не зрозуміли, що нічого з цього не вийде. Тому вирішили перекроювати Конституцію, щоб ось таким ось чином зберегти владу Путіна.

Але в той же самий час залишається три чверті росіян, які не бажають приєднання Білорусі та РФ, крім того, вони пам'ятають пенсійний грабіж Путіна в 2018 році. Та й у свідомості росіян стався крах цієї ідеї на тлі протверезіння громадян після заглота Криму.

«Якось не вийшло переможної ходи – рівень життя в країні впав, санкції, війни, озлоблення російського начальства проти народу. Тому до розповзання влади кремлівських на сусідні країни громадяни охололи», - резюмував журналіст в матеріалі Ехо Москви.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, Зеленського попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Путін і Зеленський несподівано встановили контакт, в Кремлі не приховують радості

Також Politeka писала, що у Путіна злякалися заяв Зеленського.