Президент Росії Володимир Путін готовий домовитися з Україною про долю так званих "ДНР" і "ЛНР"

Таку заяву зробив колишній депутат Державної Думи РФ Ілля Пономарьов для журналістів видання Апостроф.

Він зазначив, що відставка Суркова стала прямим результатом нормандського саміту, тоді українська сторона його переграла. Адже він пообіцяв Володимиру Путіну, що будуть підписані різні документи за долю Донбасу, але цього так і не сталося.

На думку колишнього російського депутата, Суркова відправили у відставку через провал на саміті. А Козака призначили на його місце, адже він зовсім не "політичний гравець".

До всього іншого, він заявив, що завдання Козака - це зачистити "хвости" за Сурковим. Крім того, він вважає, що призначення Козака означає лише одне - Путін готовий здати Донбас Україні, але, звісно, на вигідних для себе умовах.

"Те, що призначають Козака – це стовідсоткова ознака того, що Путін хоче домовитися і "ДНР" і "ЛНР" він здасть. Зараз завдання цього нового людини – домогтися максимально прийнятних умов. Я давно його знаю і знаю, що він робив в Росії. Саме таке завдання поставлене, значить він буде його домагатися", – зробив висновок Ілля Пономарьов.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін лише грає з президентом України Володимиром Зеленським, використовуючи його слабкості в свою користь. Таку думку озвучив політолог Тарас Чорновіл.

На його думку, політика Зеленського, яка передбачає ряд поступок і дії Путіна, який побачив, що можна моделювати ситуацію в Україні, небезпечні для нашої країни. Ось наприклад, глава РФ бачить, що для Зеленського існує блага мета - повернути полонених, що це найголовніший чинник у політиці президента України, і Путін на цьому грає. За це він витісняє обіцянки і поступки