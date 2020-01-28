Президент РФ Владимир Путин потерпел краха, россияне уже не воспринимают его планов с той радостью, какая была раньше

На страницах издания Эхо Москвы журналист и блогер, который пишет под ником СерпомПо, отметил, что идея Владимира Путина о присоединении Беларуси потерпела краха. Также, как потерпели краха его планы на Крым.

Как отмечает журналист после опроса россиян, который был сделан статистами «Левада-центр», становится понятным, что лишь 10% россиян выступают за присоединение Беларуси к РФ.

«Еще 13% жертв советской ностальгии полагает, что следует образовать с Беларусью «более тесный союз с единым руководством во главе». Вот и вся база поддержки БеларусьНаш», - отметил блогер.

При этом 28% опрошенных считает, что отношения с Беларусью должны оставаться на сегодняшнем уровне, а 44% полагает, что двигаться следует исключительно в сторону расширения экономического сотрудничества.



В материале отмечают, что руководство РФ интересовалось присоединением лишь до тех пор, пока они не поняли, что ничего из этого не выйдет. Поэтому решили перекраивать Конституцию, чтобы вот таким вот образом сберечь власть Путина.

Но в то же самое время остается три четверти россиян, которые не желают присоединения Беларуси и РФ, кроме того, они помнят пенсионный грабеж Путина в 2018 году. Да и в сознании россиян произошел крах этой идеи на фоне отрезвления граждан после заглота Крыма.

«Как-то не получилось победного шествия – уровень жизни в стране упал, санкции, войны, озлобление российского начальства против народа. Поэтому к расползанию власти кремлевских на соседние страны граждане охладели», - резюмировал журналист в материале Эхо Москвы.

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