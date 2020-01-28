Нардеп від партії "Слуга народу" розповів про слабке місце президента України Володимира Зеленського

Так, нардеп Олександр Качура зазначив в інтерв'ю Обозревателю, що головним недоліком Володимира Зеленського є його "надмірна довірливість до людей.

Він пояснив, що Зеленський за своєю природою дуже довірливий, але в політиці існує більш токсичне середовище, тому не можна таким бути.

"Він за своєю природою вміє довіряти людям. Але мені здається, що в політиці більш токсичне середовище. Потрібно все-таки трошки перебирати – і окремими людьми, і не так сприймати інформацію, яку доносять окремі люди", - зазначив нардеп.

При цьому Качура не став називати конкретних соратників Зеленського про яких йде мова. Він стверджує, що все це необхідно розглядати лише, як явище. Зеленський кожен раз давав шанс людям, з якими працював у комерційній сфері, адже людина може виправитися.

На його думку, коли справа стосується політики, то, якщо хоч один раз хтось з оточення підведе, то вони підведуть і вдруге теж. По-іншому в цій сфері не буває, тому Зеленському потрібно бути обережним.

Також раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повинен придивитися до свого оточення особливо до людей, які пишуть йому тексти. Таку думку висловив публіцист і народний депутат України від партії "Слуга народу" Максим Бужанський після виступу президента України в Польщі.

"Я вважаю, що президента дуже жорстоко і жорстко підставили, вручивши йому подібний текст. Президент України повинен провести серйозну бесіду в своєму офісі щодо цього тексту. Крім того, звинуватити державу, яка зазнала найбільших втрат у цій війні, я кажу про СРСР з втратами в 30 мільйонів у лавах радянської армії. Так ось - це справжній цинізм", - прокоментував Бужанський.