Зеленський та Гончарук більше не "друзі"

Користувачі Facebook обговорюють несподіване рішення Володимира Зеленського, який на своїй сторінці видалив всі мітки з прем'єром Олексієм Гончаруком

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на телеграм-канал "Темный рыцарь"

Користувачі соціальній мережі Facebook обговорюють, чому Президент України Володимир Зеленський видалив з друзів прем'єр-міністра Олексія Гончарука в соціальній мережі Facebook, йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

Так, зі сторінки прем'єра чомусь зникли всі спільні позначки з президентом. Нібито це могло статися після публікації скандальних "плівок Гончарука", де прем'єр дозволив собі критику глави держава. Зазвичай мітки спільні мітки пропадають, якщо користувач видаляє іншого зі списку друзів.

На сторінці Гончарука у соцмережі серед друзів не знайшлося нікого з прізвищем "Зеленський".

Користувачі Мережі такий вчинок президента Зеленського розцінюють як помстау і вже жартують над ними. Так колишній політик Захар Терещенко помітив. "Дуже зухвале і сміливе рішення з боку Володимира, залишилося тільки прибрати лайки з його постів в "Фейсбуці" і відписатися від прем'єра в "Instagram", - пожартував він.

Нагадаємо, що раніше президент Зеленський заявив, що у прем'єр-міністра України Олексія Гончарука ще є запал і він потрібен нашій країні. "Він не наїздив ще ту кількість кілометрів, після якої ви змінюєте автомобіль. І це не тому що я його зараз порівнюю з річчю", - сказав президент.

Раніше український телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський заявив, що президент Володимир Зеленський допустив епічну помилку в розмові з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

"А наш народ - треба було виконати кілька обіцянок. Посадки? Немає. Економіка? Адже тільки завдяки піраміди ОВДП... Володимир Зеленський посилив ситуацію, залишивши Гончарука на місці", - пояснив телеведучий свою точку зору", - сказав він.

Нагадаємо, ведучий голосно висловився про заяву Зеленського про антисемітизм.

Як повідомляла Politeka, відомий телеведучий дав пораду Зеленському, як вчинити з ринком землі.

Також Politeka писала, що Пальчевський жорстко висловився про відставку Гончарука і пройшовся по його Кабміну