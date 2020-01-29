Співробітники МЗС поплатилися за прорахунки в підготовці поїздки президента Володимира Зеленського в Ізраїль і Польщу

Про це повідомляє телеграм-канал Цибуля, передає Politeka.net

За інформацією джерела, один із звільнених співробітників відповідав за підготовку текстів виступів президента (спічрайтер). Другий співробітник був начальником відділу, а щодо третього - нічого не відомо.

Ці люди відповідали за підготовку виступів президента України Володимира Зеленського під час відвідин ним меморіальних заходів у польському Освенцимі.

"Відомо також, що сам Пристайко теж вислухав чимало неприємних слів від керівництва у зв'язку з незадовільною роботою МЗС України в цілому. Це все сталося одразу після аналізу матеріалів зарубіжної преси про поїздки Зеленського в Ізраїль і Польщу", - сказано в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський під час свого візиту до Польщі заявив, що до початку Другої світової війни призвів змову тоталітарних режимів, і він же дозволив запустити "смертоносний маховик Голокосту".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський втратив рейтинг через відпочинку в Омані і невиразної позиції по Ірану.

"Зараз падає рейтинг Зеленського. Особливо після Оману та Ірану, а також невиразної позиції щодо захисту українських інтересів. Це ж диктаторський режим, тоталітарний режим, який зараз робить ядерну бомбу. Несамовитий. Треба було виносити питання про знищення літака на Радбез ООН. Його ж не винесли, правильно? Це зробив Єльченко, Пристайко зробив, тобто вони вели себе невиразно, ніби щось жували", - сказав експерт Олег Соскін.

Нагадаємо, Гончарук після образ перейшов до шантажу Зеленського

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