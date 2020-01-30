На сьогоднішній день чекісти, разом з бандитами роблять все можливе, щоб збудувати новий Радянський Союз

Слова Володимира Зеленського, який заявив, що Друга світова війна стала наслідком змови і спільних дій режимів Сталіна і Гітлера, викликали бурю обурення в РФ

Український журналіст, политичиский оглядач і публіцист Віталій Портніков у своїй статті на сайті Еспресо вирішив пояснити, чому слова Зеленського так розлютували росіян.

На його думку, Володимир Зеленський просто констатував історичні факти, і нічого образливого в його словах немає.

Портников пояснив, що обурення спалахнули через те, що основою путінського авторитаризму є перемога у Великій Вітчизняній війні. На сьогоднішній день чекісти, разом з бандитами роблять все можливе, що збудувати новий Радянський Союз, тільки цього разу без ідеології комунізму.

«Карикатурне «победобесие» є однією зі складових цього процесу, і заради нього російські пропагандисти відмовилися від реальної історії Другої світової війни», - зазначив журналіст.

Він також зауважив, що для президента Росії Володимира Путіна зовсім не важливо чи є на вулиці асфальтована дорога або ж ні. Найважливіше, щоб вулиця носила ім'я маршала Жукова. А люди, які проживають на цих вулицях навіть не згадували про всі злочини Сталіна.

«Тому якщо ми будемо думати лише про те, заасфальтована ця вулиця, чи ні, не надаючи значення назві, то по ній рано чи пізно в напрямку Києва проїде російський танк», - резюмував Портников.

Також раніше повідомлялося, що український блогер, письменник, публіцист і народний депутат України Максим Бужанський прокоментував виступ президента України Володимира Зеленського в Польщі.

«Я вважаю, що президента дуже жорстоко і жорстко підставили, вручивши йому подібний текст. Президент України повинен провести серйозну бесіду в своєму офісі щодо цього тексту. Крім того, звинуватити державу, яка зазнала найбільших втрат у цій війні, я кажу про СРСР з втратами в 30 мільйонів у лавах радянської армії. Так ось - це справжній цинізм», - прокоментував Бужанський.

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