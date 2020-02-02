Рейтинг президента Володимира Зеленського на поточний момент становить не більше 15%

Об'єктивні заміри рейтингів політиків на поточний момент в країні немає. Соціологічні компанії в Україні страждали через продажність і необ'єктивності, а сьогодні їх фактично немає, повідомив політолог і директор Інституту трансформації майбутнього Олег Соскін, передає "Антикор".

Експерт впевнений, що рейтинг Зеленського не вище 15%. Всі інші цифри - це маніпуляції.

«Крім того, Зеленському допомагає утримуватися тотальний захоплення всіх гілок влади. Він контролює СБУ, Офіс прокурора, суддівський корпус, Раду і всі інші структури.

Плюс – йде цькування свободи слова та знищення всіх незалежних ресурсів.

ЗМІ бояться пискнути що-небудь проти Зеленського, щоб не почалися репресії проти них під виглядом боротьби з корупцією», — заявив Соскін.

Фахівець додав, що Зеленському грає на руку економічна стабільність, а саме - зміцнення гривні. Також війна серйозно стримує українців від протестів.

Раніше ми повідомляли, що Андрій Пальчевський закликав пояснити Зеленському, що президент не може стосуватися економічних питань.

"Порадьте президенту, скажіть президенту! Як людина досвідчена я можу сказати, але звичайно не почують. Почують недоброзичливці, які йому наспувають у вухо. Але знаєте я цього не боюся. Так от я хочу сказати, я не розумію, яким чином політик, президент країни Володимир Зеленський досі не усвідомив, що президент країни Україна не повинен стосуватися економічних питань, так щільно, як це робили всі інші", - переконаний Пальческий.

Він додав, що через інстинкту самозбереження він не стане втручатися в ці справи. Адже там нехтування конституційними принципами, серед яких є і стаття про «державності української мови».

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