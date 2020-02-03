Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на скандал навколо нардепа Євгена Брагара, котрий порадив пенсіонерці продати пса, щоб оплатити комуналку

На засіданні Погоджувальної ради парламенту 3 лютого він закликав народних обранців думати перед тим, як щось говорити, передає Politeka.

«Я б хотів звернутися до всіх народних депутатів, щоб ми більш виважено, м'яко кажучи, ставилися до того, що ми говоримо. Не тільки під час ефірів, але і під час нашої роботи і спілкування з людьми. Я розумію, що у нас теж є можливість робити помилки, як і у всіх інших, проте відповідальність, яка лежить на народних депутатах, більша, ніж на інших», – підкреслив Разумков.

Він зазначив, що багато з тих, хто працює у ВР, розділяють наступну позицію:

«Іноді складається враження, що коли людина потрапляє у Верховну Раду України, тут якийсь клімат інший, якийсь вакуум. І люди починають жити в іншій реальності: відірвані від суспільства, відірвані від людей, відірвані від тих проблем, які є у людей.

Разумков нагадав депутатам, що слід пам'ятати на прикладі минулих виборів про те. що ситуація може дуже швидко змінитися в інший бік, і з не завжди зручних крісел Верховної Ради України можна опинитися знову «ближче до людей».

«Тому я дуже рекомендую всім частіше спілкуватися з людьми, чути проблеми, якщо є можливість, допомагати їх вирішувати. І всі ми багато про це говорили під час виборчої кампанії, але деякі з нас забули про це, коли стали народними депутатами: залишатися людьми. Значок, мандат, посада народного депутата – це не привілей, а відповідальність», – резюмував спікер.

Раніше ми писали, що Євген Брагар спробував вибачитися за свої слова в ефірі програми «Голос народу» на «112 каналі», однак його публікація у Фейсбуці викликала ще більшу хвилю негативу у бік депутата.

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