І це всього за півроку!

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель всього за кілька місяців могла б купити квартиру в Києві

Про це свідчить її декларація, передає «УНН».

«В 2019 році прес-секретарю президента України Юлії Мендель нарахована заробітна плата в сумі 370 563,02 гривні. З 1 січня 2020 року посадовий оклад за посадою прес-секретаря президента України становить 27 187 гривень», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в середньому у Мендель виходило близько 53 тисяч гривень в місяць.

Як повідомлялося раніше, Юлія Мендельвисловилася про перемовини в Парижі й закликала українців не переоцінювати їх. Про це прес-секретар написала в повідомленні Facebook.

«Ми в складній ситуації, але ми летимо в Париж з дуже сильною позицією. У нас є сильні союзники - Німеччина і Франція, у нас є підтримка на міжнародній арені, серед іншого, і від США і Великобританії. Але найважливіший наш союзник - це український народ, який хоче закінчення війни», – заявила вона в соцмережі.

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