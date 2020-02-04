Володимир Зеленський як президент України не повинен чіпати економічні питання

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський, передає Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, глава держави досі не усвідомив, що за Конституцією він не може щільно торкатися економічних питань.

"Порадьте президенту, скажіть президенту! Як людина досвідчена я можу сказати, але звичайно не почують. Почують недоброзичливці, які йому наспівають у вухо. Але знаєте, я цього не боюся. Так от я хочу сказати, я не розумію, яким чином політик, президент країни Володимир Зеленський досі не усвідомив, що президент країни Україна не повинен стосуватися економічних питань, так щільно, як це робили всі інші", - заявив Пальчевський в ефірі телеканалу.

Український бізнесмен також зазначив, що Володимир Зеленський міг би не лізти в економічні питання навіть виходячи з інстинкту самозбереження.

"Там мені по голові дадуть. Замість цього, ця султанщина, нехтування конституційними принципами, серед яких моя улюблена стаття про «державності української мови» і про свободу розвитку інших мов, клятви першого президента нової України, який писав "брати і сестри, я гарантую вам, все буде з російською мовою добре". Виходить, Зеленський і російською мовою виграє виборчу компанію, всі чекають змін... І вони наступають — російськомовні школи закриті. Це удар...", - емоційно додав Пальчевський.

Він також заявив, що у нього кілька запитань щодо програм, з якими працює глава держави Володимир Зеленський.

Пальчевський порекомендував президенту "вкинути" на обговорення українському суспільству насущні питання про землю, про мову, про рух в ту або іншу сторону, щоб потім влада могла прислухатися до думки українців.

«І вже користуючись рішенням народних мас, а ми ж не темні народні маси, ми вже сірі народні маси, а то й світлі народні маси, багато читаємо, тридцять років даємо штангу, набили як говоритися шишки, так чому ж цього не зробити, і ти підеш славним президентом, який слухав свій народ», - резюмував телеведучий в ефірі.

Нагадаємо, Пальчевський виніс Зеленському жорсткий вердикт, слуги народу на межі краху.

Як повідомляла Politeka, Пальчевський не стримався і озвучив фатальну помилку Зеленського.

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