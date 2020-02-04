Володимир Зеленський як президент України не повинен чіпати економічні питання
Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив телеведучий і бізнесмен Андрій Пальчевський, передає Politeka.net (
За його словами, глава держави досі не усвідомив, що за Конституцією він не може щільно торкатися економічних питань.
"Порадьте президенту, скажіть президенту! Як людина досвідчена я можу сказати, але звичайно не почують. Почують недоброзичливці, які йому наспівають у вухо. Але знаєте, я цього не боюся. Так от я хочу сказати, я не розумію, яким чином політик, президент країни Володимир Зеленський досі не усвідомив, що президент країни Україна не повинен стосуватися економічних питань, так щільно, як це робили всі інші", - заявив Пальчевський в ефірі телеканалу.
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Український бізнесмен також зазначив, що Володимир Зеленський міг би не лізти в економічні питання навіть виходячи з інстинкту самозбереження.
"Там мені по голові дадуть. Замість цього, ця султанщина, нехтування конституційними принципами, серед яких моя улюблена стаття про «державності української мови» і про свободу розвитку інших мов, клятви першого президента нової України, який писав "брати і сестри, я гарантую вам, все буде з російською мовою добре". Виходить, Зеленський і російською мовою виграє виборчу компанію, всі чекають змін... І вони наступають — російськомовні школи закриті. Це удар...", - емоційно додав Пальчевський.
Він також заявив, що у нього кілька запитань щодо програм, з якими працює глава держави Володимир Зеленський.
Пальчевський порекомендував президенту "вкинути" на обговорення українському суспільству насущні питання про землю, про мову, про рух в ту або іншу сторону, щоб потім влада могла прислухатися до думки українців.
«І вже користуючись рішенням народних мас, а ми ж не темні народні маси, ми вже сірі народні маси, а то й світлі народні маси, багато читаємо, тридцять років даємо штангу, набили як говоритися шишки, так чому ж цього не зробити, і ти підеш славним президентом, який слухав свій народ», - резюмував телеведучий в ефірі.
Нагадаємо, Пальчевський виніс Зеленському жорсткий вердикт, слуги народу на межі краху.
Як повідомляла Politeka, Пальчевський не стримався і озвучив фатальну помилку Зеленського.
Також Politeka писала, що Пальчевський вийшов з себе після нового скандалу з «слугою народу».