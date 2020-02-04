Але не все так райдужно, як здається

Вибори на Донбасі неможливі, бо Росія не готова віддати кордон

Таку думку Главреду висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.

Коментуючи заяву помічника президента України Андрія Єрмака, що вибори повинні пройти у жовтні 2020 року він відзначив, що це означає присутність миротворців на кордоні.

"Це означає, що припиняються поставки боєприпасів і озброєння. Всі чудово розуміють, що при такому сценарії бойові дії триватимуть два тижні, максимум - місяць. І тоді частина бойовиків буде змушена дрейфувати в бік України", - стверджує експерт.

Також він зазначив, що таке бажання Єрмака занадто оптимістичне.

"Якщо говорити про проведення виборів за українським законодавством, то це неможливо в осяжному майбутньому. По-перше, спочатку там необхідно припинити так звану рублеву зону - завезення грошей на обслуговування всього цього "щастя", потрібно буде повертати гривню в обіг, відкривати відділення банків, як виборчкомів потрібно платити гривнею з рахунку ЦВК в Києві", - підкреслив він.

За його словами, якщо вибори пройдуть цієї осені, то вони будуть лише формальністю, адже перекрити 6 років російської пропаганди буде непросто.

Також експерт зазначив, що Росія не готова віддати кордон, оскільки розуміє, що тоді її ідея з Донбасом швидко розсмокчеться.

"Адже як не міняй шестерні або навіть колеса, машина продовжить шлях туди, куди його спрямує водій. А водій - Кремль на чолі з Путіним. Це не змінюється, як і не змінюються їх стратегія і настрій по відродженню неорадянської імперії, що передбачає відсутність незалежних Білорусі та України. Тому заяви Єрмака виражають скоріше його надії, але не реальність", - уклав він.

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