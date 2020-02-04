Вибори на Донбасі неможливі, бо Росія не готова віддати кордон
Таку думку Главреду висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.
Коментуючи заяву помічника президента України Андрія Єрмака, що вибори повинні пройти у жовтні 2020 року він відзначив, що це означає присутність миротворців на кордоні.
"Це означає, що припиняються поставки боєприпасів і озброєння. Всі чудово розуміють, що при такому сценарії бойові дії триватимуть два тижні, максимум - місяць. І тоді частина бойовиків буде змушена дрейфувати в бік України", - стверджує експерт.
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Також він зазначив, що таке бажання Єрмака занадто оптимістичне.
"Якщо говорити про проведення виборів за українським законодавством, то це неможливо в осяжному майбутньому. По-перше, спочатку там необхідно припинити так звану рублеву зону - завезення грошей на обслуговування всього цього "щастя", потрібно буде повертати гривню в обіг, відкривати відділення банків, як виборчкомів потрібно платити гривнею з рахунку ЦВК в Києві", - підкреслив він.
За його словами, якщо вибори пройдуть цієї осені, то вони будуть лише формальністю, адже перекрити 6 років російської пропаганди буде непросто.
Також експерт зазначив, що Росія не готова віддати кордон, оскільки розуміє, що тоді її ідея з Донбасом швидко розсмокчеться.
"Адже як не міняй шестерні або навіть колеса, машина продовжить шлях туди, куди його спрямує водій. А водій - Кремль на чолі з Путіним. Це не змінюється, як і не змінюються їх стратегія і настрій по відродженню неорадянської імперії, що передбачає відсутність незалежних Білорусі та України. Тому заяви Єрмака виражають скоріше його надії, але не реальність", - уклав він.
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