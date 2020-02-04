Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував реакцію Москви на візит американців

Про це Лукашенко заявив в розмові з журналістами, передає «Белта». За словами білоруського лідера, період холоду в білорусько-американських відносинах пройшов. Тому його обурює той факт, що Росія стурбована поліпшенням цих відносин.

«Нікому не треба в цьому напрямку стогнати, переживати і ридати. Ми налагоджуємо стосунки з найбільшою імперією - провідною країною світу»- підкреслив Лукашенко.

За його словами, пройшов період, коли США і Білорусь перебували в поганих стосунках і дивилися один на одного через товсту стінку. На думку Лукашенка, на поліпшення відносин з американцями вплинула допомога білорусів при затриманні людей з ядерними матеріалами, а також дружня політика та допомога у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Лукашенко обурив той факт, що Кремль дорікає їм за дружбу з США, хоча самі росіяни теж намагаються налагодити з ними відносини.

«А що, ми більше зробили з Америкою, ніж Росія? Ви подивіться: вони взасос з ними лізуть цілуватися. Не виходить, правда. Ми переживаємо? Ми радіємо за них, коли вони обнімаються і цілуються. Тут цілий якийсь скандал підняли», - зазначив президент.

Він нагадав, що Білорусь нічого не казала, коли Володимир Путін їздив в Америку, після чого просив Лукашенка бути з американцями м'якше, спробувати налагодити з ними стосунки. За словами білоруського лідера, Путін сам просив його налагоджувати відносини з американцями, а тепер у Кремлі схвильовані з цього приводу.

Зазначимо, що під час зустрічі з Лукашенком Майк Помпео обіцяв Білорусі допомогу. Переговори Лукашенка з представником США тривали 2 години. Лукашенко подякував Помпео за те, що той не побоявся приїхати в Білорусь незважаючи на чутки про диктатуру в цій країні.

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