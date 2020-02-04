Ажіотаж навколо коронавіруса може бути результатом маніпулятивних технологій, на яких наживаються певні люди

Як повідомляє Poiliteka, про це в ефірі програми «Не добрий вечір» розповів її ведучий Иорь Лесев (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

«Дивіться, я не медик. І не претендую на якісь особливі знання у вірусології. Але ще в школі мене навчили рахувати. І я просто рекомендую цими простими знаннями іноді користуватися. Дивимося просто на цифри. У всьому світі від коронавіруса померлих більше 300 осіб. Це багато чи мало? Давайте розбиратися»,- зазначив він.

Лесев стверджує, що ця цифра – загиблі китайці, яких мільярд чотириста мільйонів. А в Україні від ГРВІ за минулий рік загинули 64 людини.

«Це смертність від звичайного грипу приблизно на 35 мільйонів чоловік. Ви розумієте зіставлення? Від звичайного грипу у всьому світі помирає в сотні разів більше людей. Це чергова замануха в стилі пташиного чи свинячого грипу. У всьому світі повно всякого дер*ма. Ґвалтують жінок, вбивають дітей, грабують перехожих. Але якщо акцентувати увагу на якомусь одному злочині, може скластися ілюзія, що тільки це дер*мо і домінує», - підкреслив він.

Ще одним прикладом маніпуляцій, стверджує Лесев, є скандал навколо «любителя собак» - нардепа Євгена Брагара.

«Ось у нас тут все збудилися з його пропозицією продавати породистих собак. І витрачати ці гроші на комуналку. Хлопці, а адже це теж елемент маніпуляційної технології. Ні, те що цей Брагар дурень – це безперечно. Така собі реінкарнація Гаврилюка, тільки в окулярах. Той натискав зелену кнопочку, а у цього кнопочка вже вбудована в мозок. А так жодних відмінностей. Але проблема в іншому. Нам цим Брагаром розганяють хрін*, яка не варта і виїденого яйця», - розповів він.

Лесев вирішив нагадати, що у фракції «Слуга народу» до цих пір є кнопкодави, фігуранти корупційних схем і навіть сексуального скандалу Богдан Яременко.

«А ми обговорюємо якогось дрібного при*урка з його фантазіями про породистих собачок», - підсумував ведучий.

Як повідомлялося раніше, пенсіонерка зателефонувала в прямий ефір одного з українських телеканалів і поскаржилася депутату на високі тарифи на газ. У відповідь "Слуга народу" Брагар порадив жінці продати собаку, щоб оплатити рахунки. "Якщо собака елітної породи, то вона може її продати і спокійно собі оплатити", - заявив нардеп.

Слова народного депутата від «Слуги народу» Євгенія Брагара про те, що пенсіонерці, у якої немає грошей на оплату газу, можна продати «елітного пса», заплатити і жити спокійно, стали справжньою бомбою. Соціальні мережі буквально вибухнули коментарями і фотожабами на цю тему.

Так, відразу став популярним і без того відомий мем, на якому старенька за кермом авто, а поруч – пес з переляканим виразом морди. Правда, тепер сюди додали підпис «Зараз тобою заплачу за комуналку».

Нагадаємо, Брагар після "продажу собаки" вляпався у новий скандал : "Наш ворог не Росія..."

Як повідомляла Politeka, помічник «Слуги народу» ошелешив витівкою зі своїм пухнастим другом.

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