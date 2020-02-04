ДБР спільно з Нацполицией затримали чиновника та посередника Кабміну за вимогу хабара
Затримали чиновника Кабміну сьогодні, 4 лютого. Він вимагав через посередника два мільйони гривень від підприємця хабара. Його, а також посередника, було затримано згідно зі статтею 208 КПК України. Поліція вирішує питання про порушення кримінальної справи за статтею 368, частини третьої. Правоохоронці продовжують слідчі дії. Про це пише Politeka з посиланням на прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
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Виявилося, що це керівник управління секретаріату уряду. Він був повинен за ці гроші підписати акт прийому-передачі виконаних будівельних робіт і відкликати позовні вимоги до підрядника. При затриманні у чиновника був чорний сміттєвий пакет, в якому лежали гроші, пише ГБР.