Чиновник та посередник вже у правоохоронців

ДБР спільно з Нацполицией затримали чиновника та посередника Кабміну за вимогу хабара

Затримали чиновника Кабміну сьогодні, 4 лютого. Він вимагав через посередника два мільйони гривень від підприємця хабара. Його, а також посередника, було затримано згідно зі статтею 208 КПК України. Поліція вирішує питання про порушення кримінальної справи за статтею 368, частини третьої. Правоохоронці продовжують слідчі дії. Про це пише Politeka з посиланням на прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Виявилося, що це керівник управління секретаріату уряду. Він був повинен за ці гроші підписати акт прийому-передачі виконаних будівельних робіт і відкликати позовні вимоги до підрядника. При затриманні у чиновника був чорний сміттєвий пакет, в якому лежали гроші, пише ГБР.

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 4 лютого, Верховна Рада підтримала звільнення Олени Бабак з посади віце-прем'єр-міністра і міністра розвитку громад і територій України.

За звільнення Бабак проголосували 266 депутатів. У той же час обранці проголосували за нову кандидаруру на місце Бабак.

З 278-ма голосами її місце посів Денис Шмигаль. Останній, виходячи з його кар'єрних поворотів, є людиною Ріната Ахметова.

Так, Шмигаль працював губернатором Івано-Франківської області. Згідно з його декларації за 2018 рік він заробив 3,5 мільйона гривень у холдинг ДТЕК Ахметова.

Повідомлялося, що журналіст зчепився з охороною прем'єр-міністра Олексія Гончарука під час його виступу в Києві.

Скандальний інцидент стався в понеділок, 3 лютого, під час виступу глави Кабміну на презентації «Доступні кредити 5-7-9%».

Конфлікт розгорівся після того, як один із присутніх журналістів звинуватив охорону прем'єра в спробі в жорсткій манері перешкоджати його роботі. Представник преси не витримав і зірвався на крик.

«Пішли на*уй, ви що, ох**ли!? Кінечні тварі! Зовсім забули, ким є? Мені теж взяти з собою охорону і вас ламати? Виродки!», - обурився він.



