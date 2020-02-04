ГБР совместно с Нацполицией задержали чиновника и посредника Кабмина за требование взятки
Задержали чиновника Кабмина сегодня, 4 февраля. Он требовал через посредника два миллиона гривен от предпринимателя в виде взятки. Его, а также посредника, было задержано в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 368, части третьей. Правоохранители продолжают следственные действия. Об этом пишет Politeka со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука.
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Оказалось, что это руководитель управления секретариата правительства. Он был должен за эти деньги подписать акт приема-передачи выполненных строительных работ и отозвать исковые требования к подрядчику. При задержании у чиновника был черный мусорный пакет, в котором лежали деньги, пишет ГБР.