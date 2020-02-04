Чиновник и посредник уже у правоохранителей

ГБР совместно с Нацполицией задержали чиновника и посредника Кабмина за требование взятки

Задержали чиновника Кабмина сегодня, 4 февраля. Он требовал через посредника два миллиона гривен от предпринимателя в виде взятки. Его, а также посредника, было задержано в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 368, части третьей. Правоохранители продолжают следственные действия. Об этом пишет Politeka со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука.

Оказалось, что это руководитель управления секретариата правительства. Он был должен за эти деньги подписать акт приема-передачи выполненных строительных работ и отозвать исковые требования к подрядчику. При задержании у чиновника был черный мусорный пакет, в котором лежали деньги, пишет ГБР.

Ранее мы сообщали, что во вторник, 4 февраля, Верховная Рада поддержала увольнение Алены Бабак с поста вице-премьер-министра и министра развития общин и территорий Украины.

За увольнение Бабак проголосовали 266 депутатов. В то же время избранники проголосовали за новую кандидаруру на место Бабак.

С 278-ю голосами ее место занял Денис Шмыгаль. Последний, исходя из его карьерных поворотов, является человеком Рината Ахметова.

Так, Шмыгаль работал губернатором Ивано-Франковской области. Согласно его декларации за 2018 год, он заработал 3,5 миллиона гривен в холдинге ДТЭК Ахметова.

Сообщалось, что журналист сцепился с охраной премьер-министра Алексея Гончарука во время его выступления в Киеве.

Скандальный инцидент произошел в понедельник, 3 февраля, во время выступления главы Кабмина на презентации «Доступные кредиты 5-7-9%».

Конфликт разгорелся после того, как один из присутствующих журналистов обвинил охрану премьера в попытке в жесткой манере препятствовать его работе. Представитель прессы не выдержал и сорвался на крик.

«Пошли на*уй, вы что, ох**ли!? Конченые твари! Совсем забыли, кем являетесь? Мне тоже взять с собой охрану и вас ломать? Уроды!», - возмутился он.



