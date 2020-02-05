Не встиг відгриміти скандал з депутатом від "Слуги народу" Євгеном Брагарем, який порекомендував пенсіонерці продати "елітну" собаку, щоб розплатитися за комуналку, як по його стопах пішов колега - на цей раз депутат "ОПЗЖ" Ілля Ківа

Журналісти hromadske.ua зловили Ківу в коридарах Верховної Ради і загадали цікаву загадку, яка нині сильно хвилює український народ: на скільки для безбідного життя потягнуть три собаки породи "німецька вівчарка", "чіхуахуа" і "пекінес" (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Нардеп прикинув у думці, що десь на півроку. Однак, якщо собаки старі, то на три місяці. Також Ківа поділився лайфхаком з незаможними українцями. Щоб заплатити за комунальні послуги (якщо у вас немає "елітних" улюбленців, яких можна реалізувати), то є ще варіант ловити горобців і голубів і продавати їх в цирк. А щоб вже зовсім багато грошей виручити, то Ківа порадив продати печінку або нирки.

"Можна ще відловлювати горобців. Бігати По дахах, ловити горобців і голубів і продавати їх в цирк. Якщо чесно, якщо ви зовсім в боргах, можна продати печінку, нирку і безбідно жити півтора року…", - заявив нардеп. Поради Киви Скільки собачої валюти потрібно зібрати, аби оплатити комуналку? Відповідь на це запитання знає Ілля Кива Gepostet von hromadske.ua am Dienstag, 4. Februar 2020

Користувачі мережі вилили свій гнів під цим відео:

"Це є політична еліта України. Законотворець. Лідер думок. Приклад для наслідування Це напевно якесь прокляття... іншого пояснення у мене не має."

"Я думав, що більш дибільної поради як оплатити комуналку після коментаря про продаж собак не буде. Але таких перлів я навіть в найгіршому сні не міг уявити.