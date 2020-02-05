Не встиг відгриміти скандал з депутатом від "Слуги народу" Євгеном Брагарем, який порекомендував пенсіонерці продати "елітну" собаку, щоб розплатитися за комуналку, як по його стопах пішов колега - на цей раз депутат "ОПЗЖ" Ілля Ківа
Журналісти hromadske.ua зловили Ківу в коридарах Верховної Ради і загадали цікаву загадку, яка нині сильно хвилює український народ: на скільки для безбідного життя потягнуть три собаки породи "німецька вівчарка", "чіхуахуа" і "пекінес" (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Нардеп прикинув у думці, що десь на півроку. Однак, якщо собаки старі, то на три місяці. Також Ківа поділився лайфхаком з незаможними українцями. Щоб заплатити за комунальні послуги (якщо у вас немає "елітних" улюбленців, яких можна реалізувати), то є ще варіант ловити горобців і голубів і продавати їх в цирк. А щоб вже зовсім багато грошей виручити, то Ківа порадив продати печінку або нирки.
Користувачі мережі вилили свій гнів під цим відео:
"Це є політична еліта України. Законотворець. Лідер думок. Приклад для наслідування Це напевно якесь прокляття... іншого пояснення у мене не має."
Раніше ми повідомляли, Ківа "вляпався" в черговий гучний скандал. Журналісти зняли його листування з нібито депутатом Держдуми Росії Володимиром Жириновським. Український народний обранець запитав у російського колеги про його самопочуття, а потім почав набирати повідомлення, в якому різко висловився про прем'єра Олексія Гончарука й уряд загалом. При цьому Ківа не гребував нецензурщиною.
Нагадаємо, один Ківи накинувся на жінок в ресторані, з'явилося відео атаки
Також Politeka повідомляла, що Ківа накинувся з кулаками на ветерана АТО і сильно поплатився