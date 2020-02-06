Людина помічника президента РФ Владислава Суркова, російський пропагандист Олексій Чеснаков образив українців

Зокрема Чесноков назвав українців хворими і звинуватив у відмові від причетності до перемоги у Другій світовій війні. Як повідомляє Politeka.net, його слова прокоментував український журналіст Роман Цимбалюк у своєму блозі на каналі Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На думку Цимбалюка, слова Чеснокова свідчать про те, що Росія і далі планує "ламати" український народ на свій бік.

"В українців немає розуміння, що вони хворі. Вони готові відмовлятися від своєї власної історії, від загальних традицій. Це їх право. Ми не можемо їм нав'язувати свою позицію", – заявив Чеснаков, що таке нібито створила українська ідеологія.

Цимбалюк звернув увагу на цю риторику політика і зазначив, що країна-агресор абсолютно не усвідомлює, що саме вони причетні до кардинальних змін, які відбулися не тільки в умах українців, але і в курсі розвитку України.

"Це парадоксально, але вони хочуть захоплювати українські території, паралельно використовувати Другу світову війну як ідеологічну основу цього вторгнення, а потім роблять вигляд, що не розуміють, чому ідеологічна конструкція російська не всім близька в Україні", – підкреслив журналіст.

Він також визнав, що існують в Україні, і ті, хто симпатизує політсилам, які пов'язані з окупантами. На думку Цимбалюка їх близько 10%, але журналіст не може зрозуміти, чому вони симпатизують "партіям Путіна", чого хочуть досягти цим.

Користувачів мережі обурили слова Чеснокова і вони почали залишати гнівні коментарі під відео Цимбалюка. Багато з коментаторів зазначили, що хвороба існує не в українців, а у Чеснокова.

"Для звітності нехай себе вилікують від імперської шезофрении", "Наша країна захворіла", тому,що не "погладила по голівці" сепаратистів і колабораціоністів, а також тих, хто їм симпатизує", "У нас дуже хороша пам'ять і збочена політика Росії на нас не діє".

Нагадаємо, Цимбалюк розкрив жорстокий план Путіна щодо України.

Як повідомляє Politeka, Тарас Чорновіл розповів, як Путін використає відставку Суркова проти України.

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