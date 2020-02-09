П'ятий український президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вже двічі літав до Франції з початку 2020 року

У цілому, відпустка в Європі коштувала колишньому українському голові 712 038 гривень, згідно з опублікованими в декларації даними.

Петро Олексійович вніс суттєві зміни в декларацію, зареєстрував тим самим витрати на туристичні послуги у Франції, які склали в першому випадку 514 621 гривню і в другому - 197 417 гривень.

Раніше ми повідомляли, екс-президент Порошенко засвітив у Раді дорогий телефон. Його зняли в сесійній залі з iPhone Pro Max в руці. Мінімальна вартість цього апарату складає близько 36 тисяч гривень. Найдорожчою складовою є потрійна камера, яка значно збільшує якість зроблених фото. Раніше колишній гарант використовував сріблястий iPhone X.

Тут варто згадати, що з 1 січня мінімальна зарплата в Україні становить 4 723 гривень - телефон Порошенко "тягне" на 7 "мінімалок".

Також ми писали, український політолог Олег Соскін стурбований тим, що Порошенко, за його словами, "налаштований на кров". І якщо він знову отримає владу, то діятиме ще жорсткіше.

Політолог пояснив це тим, що Порошенко став лідером потужної кланово-олігархічної групи, яка сильно виросла за п'ять років його президентства, і всіляко прагне зберегти свої позиції.

За словами Соскіна, Володимир Зеленський сильно відрізняється від свого попередника. Порошенко вважає себе маршалом "всіх часів і народів". І саме через це ми сьогодні маємо війну з Володимиром Путіним, зазначив Соскін.

Але поки п'ятий президент плекає надію на повернення та "помсту", його рейтинг невблаганно падає, в тому числі і в регіонах.

"Порошенко почав критично втрачати вагу в регіонах. Джерело пояснює це тим, що, чим ближче вибори, тим більше регіональної еліти буде відмовлятися від бренду «Євро Солідарності». Багато хто вже почав масово ходити по інших політичних проектах і намагається «працевлаштуватися», - зазначалося в повідомленні Телеграм-каналу "Легітимний".

Нагадаємо, штурм клубу Порошенко: екс-президент в кроці від арешту, «ніхто не знає, де знаходиться…».

Як повідомляла Politeka, Порошенко догрався, увірвалися силовики: скоро вирок.