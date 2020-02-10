Російські окупанти будуть вбивати українських захисників на Донбасі доти, поки Володимир Зеленський не виконає всі умови Володимира Путіна

Таку думку в інтерв'ю «Апострофу» висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський, коментуючи ескалацію на сході України.

Незважаючи на те, що сторони домовилися про розведення військ, на сході продовжують гинути воїни ЗСУ, а Росія не припиняє порушувати режим тиші і постійно відкриває вогонь у бік українських позицій.

Піонтковський констатує той момент, що ескалація відбувається саме з російської сторони, і цим переслідується певна мета.

«Це тиск на Київ. Адже Зеленський обіцяв мир, і 73% дійсно голосували за мир. Миру немає, українців продовжують вбивати. Кремль тисне, щоб Зеленський погодився на російське визначення миру. А це, як кажуть у Москві, приєднання України до ОРДЛО. Вони хочуть, щоб українські війська відійшли з лінії поділу – і відкрили двом армійським корпусам шлях в Україну. Адже так званою «конституціэю ОРДЛО» у грудні вони вже позначили свою першу мету – розширення території ОРДЛО до кордонів Донецької та Луганської областей», – зазначив він.

Дії Росії на Донбасі абсолютно вкладаються в парадигму держави-терориста, для якої шантаж – основна форма впливу.

«Вони будуть вбивати українських військовослужбовців доти, поки Зеленський остаточно не погодиться на їхні умови», – впевнений політолог.

Раніше ми писали про те, що спікер парламенту Дмитро Разумков спростував слова глави МЗС Вадима Пристайка про те, що Донбас можна повернути в Україну за шість місяців. На його думку, спочатку потрібно повернути людей.

«Деякі кроки вже були зроблені, але (не варто, - ред.) говорити про те, що за півроку ми можемо повернути тимчасово окуповані території мирним шляхом, повернувши людей і ментально, і фізично на територію незалежної України... В першу чергу ми говоримо про людей. Території без людей - це не держава. Повернувши людей, ми зможемо повернути і території», – підкреслив він.

Ми також писали, що глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про «сильного зв'язку» між Україною і Росією.

«Це не через нас: українська сторона відкликала посла, погрожувала розірвати дипстосунки. Зараз, правда, начебто хтось там згадував про ймовірність рішення Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти. Наші країни навіть у нинішніх умовах сильно взаємопов'язані в економіці, в сфері транспорту, в гуманітарних справах, в сімейних зв'язках», – видав топ-чиновник, забувши про окупацію Криму та війні на Донбасі.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрита серйозна небезпека для України.

Як повідомляла Politeka, Путін позбудеться Донбасу, українців попередили про катастрофу.

Також Politeka писала, що Путін повторить сталінський сценарій у Росії.