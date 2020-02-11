Президент України Володимир Зеленський незадоволений конфліктами в команді і хоче прибрати заважають кадри

Зеленський розповів, що існують конфлікти в команді, в яких немає переможців. На це витрачають багато часу. Тому потрібно буде прощатися з деякими кадрами, адже неможливо жити в постійному конфлікті. Про це повідомляє Цензор.немає. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Є конфлікти. Вони заважають працювати. Я завжди проти таких конфліктів, так як в них немає переможців, і не буває нічиїх. На жаль. Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі, вони всі професійні люди. Тобто ми сто відсотків когось будемо втрачати. Тому що ти не можеш жити у постійному конфлікті. От і все", - сказав він.

Зеленський додав, що працює тільки з тими, кому можете довіряти. В Офісі президента є кілька людей, яких він знає давно. Деяких він дізнався під час передвиборної кампанії, а інших тільки зараз.

"Просто це трохи різні питання, - з ким я працюю і кому довіряю. Якщо ми говоримо, з ким я працюю, то в Офісі президента у мене є два-три людини, яких я знаю давно. З іншими ми почали працювати або протягом виборчої кампанії, або після того, як перемогли, познайомилися, або ці люди, коли ще нас не було, працювали тоді в Адміністрації президента", - пояснив він.

Президент навів приклад Олену Бабак, яка в новому Кабміні працює міністром. Це єдиний кадр, якого Зеленський знає з часів університету. Але назвати його людиною не можна, впевнений Зелеенский.

"Після університету я її не бачив. Тобто це не мій чоловік. Ми просто вчилися в одному вузі, тому ми знали один одного", - додав він.

Зеленський також розповів про довіру. Його у нього важко заслужити, але коли це вдається, то ніхто не зможе переконати в тому, що людина погана.

Раніше ми повідомляли, що неприємний конфуз стався з Олексієм Гончаруком під час презентації нового українського інтернет-програми.

Незграбний інцидент стався у четвер, 6 лютого, під час виступу прем'єр-міністра на презентації нової програми «Дія», яке, за задумом уряду, має стати головним цифровим інструментом в Україні. У мережі з'явилося відео того, що сталося.

У ході презентації на сцену запросили Гончарука. Прем'єр бадьоро попрямував до мікрофона, однак в якийсь момент послизнувся прямо на сходинках і мало не впав зі сцени. Однак, прем'єру вдалося утримати рівновагу і навіть зберегти почуття гумору.

Нагадаємо, вигнаний Богдан зробив заяву через відставки

Також Politeka писала, що Богдан всі, Зеленський підписав указ

А ще Politeka повідомляла про відставку Андрія Богдана, у Зеленського розставили всі крапки



