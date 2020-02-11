Президент України Володимир Зеленський незадоволений конфліктами в команді і хоче прибрати заважають кадри
Зеленський розповів, що існують конфлікти в команді, в яких немає переможців. На це витрачають багато часу. Тому потрібно буде прощатися з деякими кадрами, адже неможливо жити в постійному конфлікті. Про це повідомляє Цензор.немає. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Є конфлікти. Вони заважають працювати. Я завжди проти таких конфліктів, так як в них немає переможців, і не буває нічиїх. На жаль. Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі, вони всі професійні люди. Тобто ми сто відсотків когось будемо втрачати. Тому що ти не можеш жити у постійному конфлікті. От і все", - сказав він.
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Зеленський додав, що працює тільки з тими, кому можете довіряти. В Офісі президента є кілька людей, яких він знає давно. Деяких він дізнався під час передвиборної кампанії, а інших тільки зараз.
"Просто це трохи різні питання, - з ким я працюю і кому довіряю. Якщо ми говоримо, з ким я працюю, то в Офісі президента у мене є два-три людини, яких я знаю давно. З іншими ми почали працювати або протягом виборчої кампанії, або після того, як перемогли, познайомилися, або ці люди, коли ще нас не було, працювали тоді в Адміністрації президента", - пояснив він.
Президент навів приклад Олену Бабак, яка в новому Кабміні працює міністром. Це єдиний кадр, якого Зеленський знає з часів університету. Але назвати його людиною не можна, впевнений Зелеенский.
"Після університету я її не бачив. Тобто це не мій чоловік. Ми просто вчилися в одному вузі, тому ми знали один одного", - додав він.
Зеленський також розповів про довіру. Його у нього важко заслужити, але коли це вдається, то ніхто не зможе переконати в тому, що людина погана.
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