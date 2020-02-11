Міністр освіти України Ганна Новосад, якої мало 36 тисяч гривень в місяць, живе в розкішних апартаментах в центрі Києва

Як пише Politeka, про це повідомив ведучий Ігор Лесев у програмі "Недобрий вечір". (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця). Він розповів про один з українських "паразитів", яким виявилася Новосад, що ніколи не працювала у сфері науки і освіти.

Міністр освіти скаржилася, що у неї маленька зарплата і її не вистачить на виховання дітей, хоча у Новосад їх і немає. Чиновниця задекларувала після цього купівлю квартири на 46 метрів. Але реальне місце проживання Новосад - це Володимирська вулиця, що в самому центрі Києва. Міністр приховала цю інформацію від громадськості, зазначає Лесев.

Раніше ми повідомляли, що Міністр Ганна Новосад, яка скаржилася на низьку зарплату, змогла собі дозволити дорогу покупку.

Згідно з даними декларації, 29-річна Міністр освіти Новосад Ганна купила квартиру Києві у компанії "Дисбуд". Загальна площа нерухомості, 46,6 кв. м, а вартість - 944,200 тис. грн. Судячи по метражу, можна припустити, що квартира однокімнатна.

Повідомлялося, що Міністр освіти Ганна Новосад могла отримати посаду завдяки любовним стосункам з прем'єр-міністром Олексієм Горчаруком.

Наголошується, що прем'єр Олексій Гончарук повидаляв з соцмереж всі спільні фото з нинішнім міністром освіти Ганною Новосад. Вони могли б свідченням їх давнього знайомства.

"Гончарук та його друзі подтерли в фб спільні фото з Новосад, яка отримала посаду міністра освіти через ліжко прем'єра-профана", - пише телеграм-канал "Темний лицар".

Нагадаємо, "нищая" Новосад виправдалася за скарги на дохід у 36 тисяч

А ще Politeka писала, що "злиденну" Новосад послали шукати нову роботу

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