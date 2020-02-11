Министр образования Украины Анна Новосад, которой мало 36 тысяч гривен в месяц, живет в шикарных апартаментах в центре Киева

Как пишет Politeka, об этом сообщил ведущий Игорь Лесев в программе "НеДобрый вечер". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца). Он рассказал об одном из украинских "паразитов", которым оказалась Новосад, что никогда не работала в сфере науки и образования.

Министр образования жаловалась, что у нее маленькая зарплата и ее не хватит на воспитание детей, хотя у Новосад их и нет. Чиновница задекларировала после этого покупку квартиры на 46 метров. Но реальное место жительства Новосад - это Владимирская улица, что в самом центре Киева. Министр скрыла данную информацию от общественности, отмечает Лесев.

Ранее мы сообщали, что Министр Анна Новосад, которая жаловалась на низку зарплату, смогла себе позволить дорогую покупку.

Согласно данным декларации, 29-летняя Министр образования Анна Новосад купила квартиру Киеве у компании "Дисбуд". Общая площадь недвижимости 46,6 кв. м, а стоимость - 944,200 тыс. грн. Судя по метражу, можно предположить, что квартира однокомнатная.

Сообщалось, что Министр образования Анна Новосад могла получить должность благодаря любовным отношениям с премьер-министром Алексеем Горчаруком.

Отмечается, что премьер Алексей Гончарук поудалял из соцсетей все совместные фото с нынешним министром образования Анной Новосад. Они могли бы свидетельством их давнего знакомства.

"Гончарук и его друзья подтерли в фб совместные фото с Новосад, которая получила должность министра образования через постель премьера-профана", - пишет телеграм-канал "Темный рыцарь".

Напомним, "нищая" Новосад оправдалась за жалобы на доход в 36 тысяч

А еще Politeka писала, что "нищую" Новосад послали искать новую работу

Также Politeka сообщала, что безграмотная министр образования Зеленского раскрыла свою зарплату и взбесила украинцев



