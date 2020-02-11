Министр образования Украины Анна Новосад, которой мало 36 тысяч гривен в месяц, живет в шикарных апартаментах в центре Киева
Как пишет Politeka, об этом сообщил ведущий Игорь Лесев в программе "НеДобрый вечер". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца). Он рассказал об одном из украинских "паразитов", которым оказалась Новосад, что никогда не работала в сфере науки и образования.
Министр образования жаловалась, что у нее маленькая зарплата и ее не хватит на воспитание детей, хотя у Новосад их и нет. Чиновница задекларировала после этого покупку квартиры на 46 метров. Но реальное место жительства Новосад - это Владимирская улица, что в самом центре Киева. Министр скрыла данную информацию от общественности, отмечает Лесев.
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Ранее мы сообщали, что Министр Анна Новосад, которая жаловалась на низку зарплату, смогла себе позволить дорогую покупку.
Согласно данным декларации, 29-летняя Министр образования Анна Новосад купила квартиру Киеве у компании "Дисбуд". Общая площадь недвижимости 46,6 кв. м, а стоимость - 944,200 тыс. грн. Судя по метражу, можно предположить, что квартира однокомнатная.
Сообщалось, что Министр образования Анна Новосад могла получить должность благодаря любовным отношениям с премьер-министром Алексеем Горчаруком.
Отмечается, что премьер Алексей Гончарук поудалял из соцсетей все совместные фото с нынешним министром образования Анной Новосад. Они могли бы свидетельством их давнего знакомства.
"Гончарук и его друзья подтерли в фб совместные фото с Новосад, которая получила должность министра образования через постель премьера-профана", - пишет телеграм-канал "Темный рыцарь".
Напомним, "нищая" Новосад оправдалась за жалобы на доход в 36 тысяч
А еще Politeka писала, что "нищую" Новосад послали искать новую работу
Также Politeka сообщала, что безграмотная министр образования Зеленского раскрыла свою зарплату и взбесила украинцев