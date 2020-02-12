14 февраля президент Украины Владимир Зеленский после заслушивания отчета правительства может принять решение об отставке целого ряда министров

Как сообщает Lenta.UA. во время пятничного эфира на ток-шоу «Тиждень» на телеканале «НАШ» эксперт Украинского института будущего Ростислав Смирнов отметил, что Кабмин 14 февраля озвучит отчет, по результатам которого могут полететь министерские головы.



«Есть несколько министров, которые по моей информации, являются кандидатами на увольнение. Речь идет о министре социальной политики, министре по вопросам ветеранов и министре образования», - сказал он.

Главой Минсоцполитики является Юлия Соколовская, чьи заявления о том, что в Украине не будет вводиться накопительная пенсионная система в Украине, а власти должны стимулировать украинцев к тому, чтобы они сами копили себе на старость, вызывали немало критики. Тем более, что оказалось, что о своей старости госпожа Соколовская начала беспокоиться уже сейчас, получив в декабре 217 тысяч гривен в качестве зарплаты и премий. Не добавило позитива регулярное появление в СМИ информации о неизбежном повышении пенсионного возраста.

«Несколько иные причины того, почему шатается кресло под министром по делам ветеранов Оксаной Колядой. Дело в том, что 3 февраля в Кабинете министров Украины было принято решение о разделении Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на два ведомства: Министерство по вопросам ветеранов и Министерство реинтеграции территорий. В связи с этим Коляду могут попросить «подвинуться», - говорится в материале.

Также вероятным кандидатом на увольнение является министр образования Анна Новосад. В конце декабря на сайте президента Украины была опубликована петиция с просьбой уволить Новосад, которая уже набрала более 9000 голосов. В 2019 году задолженность по выплате зарплат выросла больше всего в сфере образования - в 2,5 раза (до 13,323 млн грн).

Во время зарплатного скандала в Кабмине Анна Новосад заявляла, что получает на руки 36 тысяч гривен, и этого ей мало, чтобы родить ребенка и ни от кого не зависеть. В соцсетях руководительницу министерства разобрали «по косточкам». Тем более, оказалось, что в декабре с учетом всех доплат и премий за несколько месяцев зарплата министрессы составила 138 тысяч гривен. Также Скандалом закончилась недавняя история с покупкой Новосад квартиры за почти миллион гривен неподалеку от метро «Дарница».



