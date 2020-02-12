Команда президента Володимира Зеленського, багато в чому завдяки екс-голові ОП Андрію Богдану, провалила систему комунікації між владою і народом

Відомий український журналіст Сергій Лямець на YouTube-каналі політолога Юрія Романенка розкритикував законопроекти про дезінформацію і медіа, передає Politeka.net.

Лямець зазначив, що, за його інформацією, ідею про те, щоб закрутити гайки ЗМІ, Зеленському подав колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан та його заступник Кирило Тимошенко. Експерти зійшлися на тому, що Богдан "скинув бомбу" на Зеленського та свого наступника Єрмака перед відставкою.

"Тобто ці двоє людей прийшли до президента, і в якомусь сенсі нав'язали йому свою точку зору, що от якщо зараз ми закрутимо гайки у ЗМІ, то нам легше буде працювати, всі будуть говорити про президента добре, всі будуть говорити тільки правду, яку хоче чути Офіс президента... І... я впевнений, що глибоко не розуміючи питання, Зеленський сказав "окей", - зазначив журналіст.

Лямець пояснив, чому саме Зеленський, "якого люблять 60% населення", а не його попередники Петро Порошенко, Віктор Янукович, якого всі лаяли, потягнувся рукою до важеля, який закручує гайки на ринку медіа.

На думку журналіста, заковика в тому, що Зеленський - шоумен, а не медійник, і звик "віщати в одну сторону", отримуючи у відповідь лише оплески.

"Зеленський, Тимошенко (його оточення) - насправді не медійники... А шоумени, і їх шоу просто транслювалося через медіа-канали. Тому з одного боку вони відбулися завдяки свободі слова, а з іншого боку вони не розуміють, що це сталося завдяки свободі слова. Вони розуміють, що був канал, на якому виходило їх шоу, і ось саме їх шоу і приносило успіх... Вони звикли віщати в одну сторону, і вони звикли чути, що там їм аплодують. І тут тобі на: вони починають віщати в одну сторону, а раптом звідти линуть приколи, меми, шаржі, інколи образи, прокляття, тобто те, до чого звикли професійні політики", - прокоментував Лямець.

Журналіст розкритикував скандальні законопроекти міністра культури Володимира Бородянського про дезінформацію і нардепа Олександра Ткаченка "Про медіа", розкривши, що вони насправді представляють із себе.

"Зараз стоїть завдання у розробників ось цих двох законів взяти під контроль абсолютно все. Як вони це будуть робити? Вони зрозуміли, що не потрібно боротися окремо, наприклад, з Юрієм Романенком, Олександром Дубинським, Анатолієм Шарієм... не потрібно боротися ні з ким, треба просто зосередитися на каналах медіа, через які вони виходять, - поділився Лямець, - Рекламні щити - це вже медіа по-новому закону, або ваша особиста Фейсбук-сторінка - це вже медіа... тобто не вся соцмережа, а ваша сторінка. Тобто, якщо якийсь пост зібрав сто "лайків", - це вже медіа. І означає, що держава вже може регулювати і навіть застосовувати санкції - закривати, вимагати змінювати інформацію, видаляти те, що не подобається... і найголовніше, держава будер регулювати "хто хороший, а хто ні", яке медіа правильне, а яке неправильне".

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