Вранці, 18 лютого, були атаковані українські позиції Об'єднаних сил. Президент Володимир Зеленський зробив заяву

Український гарант повідомив, що в п'яту річницю Дебальцевської трагедії окупанти влаштували цинічну провокацію, пише Рoliteka.net.

"Вони атакували позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошковське, Орехово, Кримське, Хутір Вільний. Обстріли велися з зброї, забороненої мінськими угодами", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в "Телеграм-каналі" глави держави.

Як зазначається, українські військові дали відсіч противнику, однак, на жаль, не обійшлося без втрат. Станом на зараз, бій припинений.

Зеленський заявив, що метою такої провокації є зрив мирного процесу на Донбасі, до якого були пророблені невеличкі, але невтомні кроки.

В кінці президент заявив, що сьогодні пройде засідання РНБО, на якому обговорять подальші кроки.

"Наш курс на завершення війни та відданість міжнародними домовленостями залишається незмінним - так само, як і наша рішучість дати відсіч будь-яким проявам збройної агресії проти України", - завершив Зеленський.

Нагадаємо, 18 лютого російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорватися через лінію розмежування на Донбасі.

Українські війська, обороняючись, дали відсіч. З боку противника втрати уточнюються.

Раніше повідомлялося, що владою на Донбасі після виборів може стати та ж, що була і раніше при окупаційнії.

Про це в ефірі українського телеканалу заявив глава МЗС України Вадим Пристайко.

За його словами, Київ зацікавлений в тому, щоб уникнути легалізації будь-кого, хто знаходиться по той бік лінії розмежування, але не виключає цього.

Нагадаємо також, що Мюнхенський план миру в Україні схожий на виконання політичного замовлення. Про це також повідомив Вадим Пристайко у програмі "Свобода слова" на ICTV.

"Є люди, які щиро хочуть допомогти і пропонують свої плани, а є ті, які виконують певне політичне замовлення. Якщо вибирати між цими двома крайнощами, то, напевно, той план... ближче до тих, хто виконує політичне замовлення", - сказав політик.

Нагадаємо, бійці ВСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", помстившись за все.

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