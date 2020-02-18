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Володимир Путін направив Володимиру Зеленському цинічне попередження

Таку думку озвучив російський політолог і професор Валерій Соловей, передає Обозреватель.

За його словами, сьогоднішня спроба російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" прорватися через лінію розмежування - попередження Кремля, адресоване президенту України Володимиру Зеленському.

Соловей не сумнівається, що сьогоднішнім військовим загостренням Володимир Путін намагається змусити президента України капітулювати на умовах Кремля.

"Ці бої – дуже слабке застереження про те, що може статися, і не тільки на Донбасі, але і за його межами, якщо Зеленський не погодиться на умови Путіна. Поки ж і немає ніякого наступу, лише потужний артилерійський обстріл", – заявив політолог в коментарі журналістам.

Раніше ми розповідали про те, що російсько-окупаційні війська пішли в наступ на Донбасі. За інформацією прес-центру штабу ООС, 18 лютого терористи атакували позиції підрозділів об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Повідомляється, що окупанти ведуть вогонь по позиціях ЗСУ з заборонених мінометів калібру 120 мм, кулеметів і стрілецької зброї.

У штабі ООС також заявили, що російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорвати оборону ЗСУ і перейти через лінію розмежування.

Наголошується, що в результаті бойового зіткнення сили ООС зазнали втрат серед особового складу.

Пізніше в штабі ООС отчиталсь про ситуацію на передовій. Станом на 10:00, бої в районі Золотого закінчилися.

В результаті бостолкновения один боєць ЗСУ загинув, ще четверо отримали поранення і були госпіталізовані.

Що стосується російсько-окупаційних військ "Л/ДНР", то вони також зазнали втрат. Бійцям ЗСУ вдалося ліквідувати одного терориста, ще п'ятеро - поранені.

Також відомо, що після боїв російська сторона запросила перемир'я, щоб забрати поранених.

Нагадаємо, бійці ЗСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", помстившись за все.

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти на Донеччині розстріляли бійців ЗСУ з артилерії.