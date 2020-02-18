Одна з головних помилок Володимира Зеленського в тому, що він намагається всім подобатися

Про це особливо очевидно свідчить реакція команди президента на скандал, роздмуханий навколо його поїздки в Оман. Як передає Politeka, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

На думку Лесєва, перша помилка президента в цій ситуації полягає в тому, що він заздалегідь не попередив про свою поїздку.

«Зеленський вчинив точно так само, як і Порошенко, коли той звалив на Мальдіви. Адже немає ніякої проблеми, щоб президент поїхав на відпочинок зі своєю сім'єю. Особливо в новорічні свята. Але скажи про це людям і в добрий шлях. У Зеленського про це не тільки не сказали. Його оточення почало ліпити горбатого. Розповідати, що це ділова поїздка. Запрошувати на зустріч з ним якихось місцевих міністрів. І саме це виглядало гнилувато», - згадує ведучий.

Проте ситуація погіршилася після того, як з'ясувалося, що в той же час в Омані був секретар Собвеза РФ Микола Патрушев і Зеленського запідозрили в таємній зустрічі з ним.

«І у Зеленського знову вибудовують абсолютно неправильну комунікаційну позицію. У нього починають виправдовуватися. Зустрічі не було, все брехня і провокація. Але це ж абсолютно д*бильная позиція», - заявив ведучий.

Він нагадав про те, що Зеленський – президент, а значить він сам може вирішувати, з ким йому зустрічатися. Крім того, ще на виборах він обіцяв домогтися миру на Донбасі, що, за словами ведучого, передбачає переговори.

«А хто розганяє тему зраду? Соросята. ЗМІ, які працюють на зовнішніх агентів впливу. Вони бояться, щоб Україна повернула собі суб'єктність. Вони бояться, щоб рішення про світ приймалися в Україні, а не за кордоном. Вони бояться прямих переговорів між Києвом і Москвою. Адже саме ці сили створили зовні управління в нашій країні», - підкреслив Лесев.

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