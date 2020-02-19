"...немає достовірної інформації, яким чином це почалося, хто конкретно наступав, з якого боку наступав..."

Голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ще треба розібратися, хто почав наступ вночі 18 лютого в районі Золотого на Донбасі

Арахамія заявив, що на даний момент "немає достовірної інформації про те, яка із сторін почала наступ, передає "Еспресо".

"Зараз ні у кого немає достовірної інформації, яким чином це почалося, хто конкретно наступав, з якого боку наступав, які формування брали в цьому участь. А вже хтось зараз дає політичні оцінки. Мені здається, що на цьому не потрібно маніпулювати", - сказав він.

У Арахамії уточнили, чи має він на увазі, що вогонь міг бути відкритий українськими військовими.

"Звичайно, зрозуміло, з якою воно боку. Які у нас втрати, яким чином це все почалося, які були наші дії, які були їх дії тощо, тобто не можна давати таких оцінок, які ви мені транслюєте", - відповів він.

Нагадаємо, у вівторок, 18 лютого, вранці озброєні формування Російської Федерації спробували прорватися через лінію розмежування на Донбасі. Вони атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошковское, Орехово, Кримське, Хутір Вільний. Внаслідок бою один український військовий загинув, четверо поранені. Позиції українських захисників не втрачені, зазначили в ООС.

Пізніше відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони.

"У нас було засідання РНБО. На порядку денному були й інші питання, але ми почали з провокації, яка відбулася сьогодні вранці на контактної лінії. У нас потужна армія. Провокації бувають, але армія сильно відповіла. Ситуація постійно контролюється нашою армією, начальником Генштабу. Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс – тому що тільки з сильною армією можна сідати за стіл переговорів – курс до того, що ми йдемо, впевнено наближаємося до припинення війни і миру", - заявив брифінгу після засідання президент Володимир Зеленський.

Питання ескалації підняли і на засіданні Ради Безпеки ООН, яке відбулося в той же день.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі різко змінилася, бойовики пішли на нову підлість.

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