Мешканка Донецька накинулася на Володимира Зеленського під час візиту президента у Бориспільську лікарню

Глава держави відвідав медичний заклад у середу, 19 лютого. Він приїхав разом з головою МОЗ Зоряною Скалецькою, яка відзвітувала президентові про медреформу.

Проте, візит Зеленського не обійшовся без неприємного інциденту. Так, в мережі з'явилося відео з лікарні, на якому якась жінка накинулася на Зеленського зі звинуваченнями. Це сталося, коли глава держави йшов по коридору в супроводі керівництва лікарні та охорони. Невідома жінка ні з того ні з сього звинувачує Зеленського у зраді і цікавиться у нього, чому на фронті продовжують гинути люди.

«Зеленський, ти зрадник! Чому на фронті гинуть? Хто для тебе Росія? Відповідайте! Я — ваш народ! Я — мешканка Донецька! Вам розповісти що на шахтах робиться?», - кричить жінка.

Варто відзначити, що президент і його свита ніяк не відреагували на її слова і продовжили огляд лікарні.

За підсумками візиту Зеленський оглянув лікарню і вислухав звіт Скалецької. При цьому він визнав, що розуміє суть медреформи не краще більшості українців. У зв'язку з цим було запропоновано створити спеціальну колегію, де відомі та авторитетні лікарі дадуть свою оцінку процесам, що відбуваються в цій реформі, щоб до 1 квітня їх можна було врахувати.

До цього ми писали про те, що в України залишилося лише два виходи, як розібратися у збройному конфлікті з Російською Федерацією. Така думка прозвучала від журналіста Віталія Портнікова.

На його думку, сьогоднішній наступ російських формувань на Донбасі дав зрозуміти, що Україні належить або боротися, або погодитися на приєднання до Росії. Він зробив висновок, що такими діями росія намагається тиснути на президента України Володимира Зеленського, перевіряючи його, чекаючи, що ж він зробить.

"Путін перевіряє на стійкість самого Зеленського. І якщо політичні “сигнали” не доходять, переходять до силових", – наголосив журналіст на сторінках видання.

Нагадаємо, Путін дав сигнал Зеленському, Україна в небезпеці.

Як повідомляла Politeka, Майдан розгорівся під вікнами Зеленського: українці повстали проти путінських законів.

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