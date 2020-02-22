Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прозвітував перед народними депутатами ВРУ про роботу уряду. Слова політика викликали ажіотаж

Зокрема, Гончарука за нібито "успіхи" жорстко розніс економічний експерт Юрій Атаманюк, пише Znaj.ua з посиланням на Телеграм-канал аналітика.

Не стримуючи себе у виразах, Атаманюк назвав прем'єра "нікчемою", а від роботи уряду у експерта залишився "нудотний присмак". Атаманюк акцентує увагу на тому, що підтверджуються здогадки, що країна і "злодійський Кабмін живуть у паралельних світах".

А саме експерт пройшовся по держаудиту та заявленому Гончаруком "викоріненні корупції".

"Перше. Аудит держави. В розумінні профана це сумнівний перепис населення. А ми то думали, що це інвентаризація земель держвласності, аудит за 5 років держмонополій і фінансово-промислових груп з виявленням шкоди, поповненням бюджету та притягненням винних до розкрадання народного добра і т. д.

Друге.Викорінення корупції на найвищому рівні. Я не приколююсь. Тобто, кришування Маркаровою і Верлановым конверта з обігом 24 млрд на місяць, через що прямі втрати бюджету 4 млрд ПДВ в міс, випуск на 230 млрд держоблігацій через банк чоловіка Маркарової «Акорд» під грабіжницькі відсотки на тлі змови з головою НБУ Смолієм, все це не корупція на найвищому рівні.

Викорінили системне рейдерство. Ура!!! Але я звичайно вибачаюся, значить воно було в Мін'юсті. А де ж тоді посадки. А згадав, посадили Пєтухова в крісло заступника голови митниці країни. Це теж не корупція на найвищому рівні.

Огидно продовжувати коментувати брехливу маячню тупуватих аморальних никчем з липкими рученятами", - прокомментирова звіт прем'єра Атаманюк.

Раніше ми повідомляли, в Україні провели соцопитування, яке показало, що довіра громадян до уряду Гончарука прагне до неминучого нуля.

Так, згідно з отриманими даними, прем'єру особисто довіряють лише 6%. Його окремі дії підтримують 29,5%, а не підтримують понад 50%.

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