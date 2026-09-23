Грошова допомога в Харківській області для переселенців: благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» оголосив попередню реєстрацію на багатоцільову грошову виплату. Розмір підтримки — 12 300 гривень на одну особу.

Виплати у Харківській області продовжуються — благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» оголосив попередню реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу, повідомляє «На пенсії». Фінансова підтримка становить 12 300 гривень на одну особу.

Хто має право на виплату

Грошова допомога в Харківській області передбачена не для всіх переселенців, а лише для евакуйованих із визначених громад Харківщини та Запоріжжя. Грошову програму розробили для підтримки цивільних, які залишили свої домівки через високий рівень небезпеки.

Насамперед кошти спрямують тим, хто виїхав із небезпечних зон протягом останніх 30 днів. У пріоритеті також ВПО, які евакуювалися протягом 2026 року та мають додаткові фактори вразливості: родини з неповнолітніми дітьми, люди поважного віку, особи з інвалідністю, самотні громадяни, які доглядають за іншими.

Окремо підтримку нададуть домогосподарствам, які повністю втратили джерела доходу, та сім'ям, що опинилися в складних обставинах і потребують речей першої потреби. Відмовлять натомість тим, хто вже отримував аналогічну багатоцільову допомогу від БФ «ССС» або інших благодійних організацій протягом останніх трьох місяців.

Як подати заявку

Для участі в програмі необхідно заповнити онлайн-форму попередньої реєстрації. У документі детально вказують персональні дані, інформацію про склад родини та підтверджують статус ВПО з визначених регіонів. Після заповнення форми протягом 2–3 тижнів із заявником зв'яжуться. Реєстрація не гарантує виплати — кошти надають після перевірки анкети.

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