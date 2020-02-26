Наступник Володимира Путіна, швидше за все вже входить до складу нинішнього російського уряду

До кінця нинішнього президентського терміну Путіна залишається чотири роки, і багато хто вже починає задаватися питанням про наступника голови Кремля, очевидно, не довіряючи інституту виборів в Росії. Політолог Дмитро Журавльов розповів, що найімовірніше наступний президент РФ вже зараз входить до складу уряду.

Так, днями в Росії наробив галасу візит нового прем'єр-міністра країни Михайла Мішустіна в одну з лікарень Кургану. Глава уряду РФ виявився незадоволений побаченим і зробив жорстку заяву, в якій розповів, що в таких умовах неможливо працювати і лікуватися.

Багато хто побачив в діях прем'єра схожі риси з поведінкою Путіна. У той же час, Журавльов нагадав, що у Мішустіна є одна слабкість: він був чиновником, а не політиком, а значить йому треба продовжувати напрацьовувати імідж, відповідний великому політику. Експерт вважає, що в цьому можуть допомогти поїздки по регіонах країни і знайомство з місцевою специфікою.

«Якщо вибори відбудуться в 2024 році, напевно, він зможе стати президентом», - вважає Журавльов.

У той же час, він зізнався, що не став би скидати з рахунків і колишнього прем'єра Дмитра Медведєва, а також міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Раніше ми писали про те, що Путін зараз готує конституційні зміни, щоб його наступникам було складно повернути аннексированный Крим.

Про це заявила екс-заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

За її словами, конституційні зміни, які зараз готує Кремль, і які повинні дозволити РФ ігнорувати рішення міжнародних судів, стосуються виключно Криму.

"Я вважаю, що цією реформою Путін закладає якесь "заповіт" для наступників про те, що Крим не можна віддавати", - зазначила Зеркаль.

Вона додала, що російський лідер розуміє, що він не вічний, хоч і намагається здаватися таким собі "кощієм безсмертним".

Нагадаємо, Путін змирився з неминучим відходом, стало відомо про заповіт.

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