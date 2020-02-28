Колишній сірий кардинал Кремля Владислав Сурков має примітивно-печерне уявлення про Україну

Таку думку у своєму Telegram озвучив журналіст і блогер Денис Казанський, передає Politeka.net.

Зокрема, Казанського здивувало, як російський топ-чиновник, який роками займався українським напрямком, так і не зміг зрозуміти Україну.

"Дивно, що у російського чиновника, який роками відповідав за український напрямок таке примітивно-печерне уявлення про Україну. Сурков ж не якийсь дерев'яний дурень, типу Шойгу. Він інтелектуал, що визнано навіть його ворогами. І раптом з'ясовується, що розуміння України у нього на рівні якогось мракобіса-чорносотенця з ХІХ століття", – написав журналіст у своєму Telegram.

За його словами, як тільки піднімається українське питання, то навіть витончені мислителі починають "вивергати" пропагандистські тези про Україну.

"Коли Володимир Винниченко сказав, що російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Тепер ми бачимо, що там же закінчується і російський інтелектуал. Варто тільки завести розмову про Україну, як самий витончений російський мислитель стає на коліна і починає вивергати тези з чорносотенних брошур", – не сумнівається він.

Підсумовуючи, Денис Казанський додав, що через незнання України і її народу Російська Федерація остаточно втратила нашу країну.

"Не дивно, що з таким уявленням про Україну, Кремль тут все про*рал і геть начисто. З цим нам просто дивно пощастило. Будь у главі РФ не темні мракобісні фашисти, а трохи більше розсудливі і розважливі люди, нам би довелося куди важче", – резюмував журналіст.

Раніше ми розповідали про те, що екс-радник Путіна Владислав Сурков після звільнення оскандалився заявою по Україні. Зокрема, колишній сірий кардинал Кремля заявив, що "України як такої не існує, а є тільки українство".

"України немає. Є українство. Тобто, специфічний розлад розуму. Дивним чином доведене до крайніх ступенів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає, або поки ще немає?" – уїдливо заявив Сурков.

Він також додав, що нібито Україна завжди доставляла проблеми Росії.

"Україна для імперської та радянської бюрократії завжди була справою клопіткою. То отаман Полуботок підведе, то западенці до Гітлера перекинуться. Примус силою до братнім стосункам — єдиний метод, історично довів ефективність на українському напрямку. Не думаю, що буде винайдено якийсь інший", – резюмував колишній помічник Путіна.

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