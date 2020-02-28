Вже в цьому місяці запланована масштабна акція по висадці мільйона дерев по всій території України, що допоможе об'єднатися нашим громадянам

Про це заявив Президент Асоціації платників податків України, Надзвичайний і Повноважний Посол Григол Катамадзе.

«Ми відразу вирішили активно включитися у проведення даної ініціативи, масштабного проекту «Озеленення України». Я впевнений, що так і буде, як каже Сергій Гайдайчук, що ініціатива посадити мільйон дерев за добу по всій країні не тільки всіх нас об'єднає, але і покаже колективну історію успіху. Це дійсно відкриє щось нове і унікальне, що може вийти на глобальний рівень у формуванні позитивного іміджу України у світі та консолідації українців», - зазначив він.

Катамадзе уточнив, що Асоціація платників податків України прийме в цій акції активну участь.

«Ми візьмемо активну участь у проведенні акції «1 000 000 дерев за 24 години». Вже на сьогоднішній день, ми маємо домовленість з Директором Національного Ботанічного саду ім. Н. Н. Гришка НАН України Наталія Заіменко, що 21 березня цього року приймемо участь у проекті «Озеленення України», а саме, відновлені експозиції та висадці 100 дерев на території Ботанічного саду», - підкреслив він.

Більш того, 21 лютого в приміщенні «СЕО КЛУБ» було підписано меморандум про співпрацю з головою правління ГО «СЕО Клуб» Сергієм Гайдайчуком. Він передбачає співробітництво, спрямоване на забезпечення охорони навколишнього середовища і збереження екосистеми.

В урочистому заході взяли участь: Генеральний директор «Книги рекордів України» Ганна Крисюк, Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко, віце-президент ВГО АППУ Сергій Костенко, радник Президента ВГО АППУ Лора Апасова, член Ради ВГО АППУ, власник компанії «БЕЛЬ» Олексій Немерук, фахівці Генеральної дирекції ВГО АППУ Лариса Шереметенко, Ірина Білотіл, Катерина Гривнак, системний адміністратор Андрій Горячкін.

Нагадаємо, податок на виведений капітал – це реінвестування в розвиток українського бізнесу.

Також Politika писала, що Григол Катамадзе назвав велику біду економіки України: «Абсолютно корумпований податок».

А ще Politika писала, Григол Катамадзе отримав українське громадянство.