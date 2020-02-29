Президент Володимир Зеленський не поїде в Москву на 9 травня

Про це повідомив глава МЗС України Вадим Пристайко в ефірі каналу «Україна 24», пише Рoliteka.net. За його словами, позиція української влади залишається незмінною, тобто - святкувати 9 травня ніхто не буде.

"Ми, як і весь європейський континент, через 75 років готові зрозуміти, чому сталася ця трагедія, і готові пробачити один одного. Ми вважаємо, що саме в цю сторону повинні йти святкування", - підкреслив Пристайко.

Далі глава МЗС повідомив, що 9 травня має святкуватися, тільки тому, що 75 років, якщо не вважати шість років війни в Україні, континент знаходиться у відносному мирі.

Депутат Зеленського Максим Бужанський розкритикував Пристайка, адже на його думку справи йдуть інакше. По-перше Володимир Зеленський не відвідає парад в Москві, тому як анексований Крим, а по-друге - йде війна на Донбасі. Саме це важливо, а не причина, яку висловив Пристайко мовляв "вся Європа відзначає якось інакше".

Варто відзначити, що депутати ВП «За життя» на чолі з Вадимом Рабиновичем заявили, що відправляться до Москви 9 травня. Політик давно пропонував відправити делегацію парламенту на парад Перемоги в РФ, виправдовуючи це тим, що батьки і діди воювали поруч, і нам веліли.

Нагадаємо, у Кремлі прокоментували ситуацію з запрошенням Володимира Зеленського на парад 9 травня.

Досі запрошення на парад українського президента не надходило. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував цей факт, зазначивши, що Кремль ще не розіслав запрошення всім світовим лідерам.

Він зазначив, що Зеленському дійсно ще не відправляли запрошення, однак це не означає, що він його не отримає, так як розсилка ще триває.

Раніше ми писали, що президент країни-агресора Володимир Путін в інтерв'ю пропагандистам заявив, що Україна і Російська Федерація можуть домовитися про дружбу.

За словами російського гаранта, нібито існує ймовірність того, що він зможе домовитися з Володимиром Зеленським.

При цьому Путіна не влаштувала остання позиція Володимира Зеленського, з приводу можливого перегляду Мінських угод.

Нагадаємо, новий масштабний обмін полоненими з РФ: українцям озвучили важливу дату.

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