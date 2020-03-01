Лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький зробив важливу заяву з приводу організації "Національні дружини"
Як передає Politeka.net, Білецький привітав "дружинників" з річницею створення у своєму Телеграм-каналі.
За його словами, жодна організація в країні не зможе зрівнятися з "дружинами" за кількістю зроблених добрих справ. Також політик упевнений, робота активістів повинна продовжитися.
Прощена неділя 2020: як правильно просити вибачення і відповідати кривдникам
Козловському набридло мовчати, співак розкрив правду про свою орієнтацію: «Визнаю, я...»
Дан Балан спалахнув від ревнощів до Тіни Кароль в прямому ефірі: "Був готовий його розірвати..."
Морози і не тільки: одеситів попередили про "переломну" погоду на вихідних
"Три роки тому десяток ветеранів війни звернулися до мене з пропозицією створити Національні Дружини. Бажання було дуже просте: боротися за порядок на українських вулицях і працювати з молодим поколінням, - зазначив Білецький. - Сьогодні їх третя річниця. Результат - думаю, ні одна організація в країні не зможе похвалитися такою ж кількістю добрих справ, соціальних проектів для молоді, людей, яких вдалося врятувати від рейдерства, злочинності, несправедливості. Перераховувати можна довго. Попереду розвиток, шлях вперед, до перемоги. І боротьба. Тому що перед Україною сьогодні як ніколи багато загроз - час бути сильними, якщо хочемо зберегти державу".
Раніше ми повідомляли, Білецький жорстко розніс ідею президента Володимира Зеленського про спільне патрулювання кордону України з представниками ОРДЛО.
Нагадаємо, Білецький жорстко розніс нову ідеологію «Слуг народу»: «Комедія сплачена за ваші гроші».
Як повідомляла Politeka, Білецький розкрив суть Мінських домовленостей.
Також Politeka писала, що Білецький розкрив правду про тріумф правих у Європі.