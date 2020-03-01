Лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький зробив важливу заяву з приводу організації "Національні дружини"

Як передає Politeka.net, Білецький привітав "дружинників" з річницею створення у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, жодна організація в країні не зможе зрівнятися з "дружинами" за кількістю зроблених добрих справ. Також політик упевнений, робота активістів повинна продовжитися.

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"Три роки тому десяток ветеранів війни звернулися до мене з пропозицією створити Національні Дружини. Бажання було дуже просте: боротися за порядок на українських вулицях і працювати з молодим поколінням, - зазначив Білецький. - Сьогодні їх третя річниця. Результат - думаю, ні одна організація в країні не зможе похвалитися такою ж кількістю добрих справ, соціальних проектів для молоді, людей, яких вдалося врятувати від рейдерства, злочинності, несправедливості. Перераховувати можна довго. Попереду розвиток, шлях вперед, до перемоги. І боротьба. Тому що перед Україною сьогодні як ніколи багато загроз - час бути сильними, якщо хочемо зберегти державу".

Раніше ми повідомляли, Білецький жорстко розніс ідею президента Володимира Зеленського про спільне патрулювання кордону України з представниками ОРДЛО.

«15 лютого на зустрічі в Мюнхені Зеленський озвучив чергову "феєричну" пропозицію: українські силовики і представники ОРДЛО будуть спільно контролювати російсько-український кордон. Таким чином президент хоче показати, що дотримується передвиборчої обіцянки: спочатку повернення контролю над кордоном, а потім вибори на Донбасі. Планує проводити вибори на окупованих територіях вже в жовтні 2020», - зазначив Білецький.
 
Лідер «Нацкорпуса» додав, що в разі загострення, подібні прикордонні «патрулі» будуть безсилі в питанні захисту України, мовляв, ці прикордонники в кращому випадку стануть військовополоненими.