Український журналіст Андрій Пальчевський розклав по поличках "кухню" призначень прем'єр-міністрів в нашій країні

Пальчевський висловив свою точку зору з приводу того, чи керують зовнішні сили, або які-небудь ще, кадровим процесом (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Я не згоден з точкою зору, що прем'єр-міністр України призначається виключно зовнішніми силами. Може бути, я чогось не знаю, але за зовнішніми силами, повірте, я стежу також акуратно, як за ними повинні стежити всі люди, які виступають по телевізору і намагаються донести правду. Справа в тому, що влади у президента і у всіх інших гілок влади - як казав Кеннеді, це приблизно як марка на спині слона. Тобто слон в даному випадку - це Банкова. Вона що хоче - те й робить, вона ставить прем'єрів, міністрів, людей, які є "наглядачами" від медицини... Ті ставлять своїх міністрів. Я розумію, що дуже хороша позиція для голови держави, коли хтось придумає або не придумає історію про те, нібито уряд управляється з за кордону. Але точка зору моя, як громадянина, - все, що відбувається в Україні, управляється першими особами, чи то Кучма чи Ющенко, Янукович чи навіть Леонід Макарович (Кравчук - перший український президент, - прим. ред)", - зазначив Пальчевський.

За словами журналіста, нинішньому гаранту Володимиру Зеленському слід вжити кроки у бік зміни конституції і відмови від президентства, як інституту.

"Я вважаю, що Зеленський буде великою людиною (президентом великим навряд чи вийде), якщо він скаже, що нам треба перейти до конституційної реформи, якщо ми обмежимо права єдиновладдя і перетворення України в "султанат". І ми повинні забути про президентство, тому що... не знаю як з цим, а вся решта ми знаємо, як закінчують (мова про президентів, - прим.ред) - у рейтингу найбагатших людей, а їх родичі потім приводять тих, хто керує наступним урядом", - підсумував Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський назвав головну загрозу для Зеленського: «Стосується всіх нас».

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