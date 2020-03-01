Глава українського уряду Олексій Гончарук знову підігрів чутки про свою можливу відставку

Причиною натяку на нібито можливе звільнення стали його розбіжності з членами Кабміну і президентом.

Однак, як передає «Інтерфакс-Україна» з посиланням на слова спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, заява про відставку від Гончарука в парламент не надходила. Про це він повідомив журналістам у неділю, 1 березня.

Разом з тим Разумков не відповів, чи будуть на позачерговому пленарному засіданні Ради розглядати кадрові питання, зокрема, про відставку уряду або часткову зміну його складу:

"Мені складно відповідати на це питання. Є виключно перелік питань, які визначені президентом і повинні бути розглянуті на позачерговому засіданні Верховної Ради".

Так, у парламенті планують заслухати звіт Міністерства внутрішніх справ, СБУ, ДБР, НАБУ й Офісу генпрокурора. Кабінет міністрів буде присутній на засіданні і зможе відповісти на всі запитання.

Як повідомлялося, український парламент збереться на позачергове пленарне засідання о 16:00 4 березня 2020 року на вимогу президента України Володимира Зеленського. Пізніше голова депутатської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що Рада розгляне серед іншого й кадрові питання.

Крім того, депутати планують розглянути законопроект про допуск підрозділів збройних сил інших держав в Україну для участі в багатонаціональних навчаннях у 2020 році, законопроект про зміни до законодавства у зв'язку з прийняттям закону «Про запобігання корупції», а також проект змін до закону «Про нацбезпеки України» про вступ в силу положень про головнокомандувача ЗСУ, генштабі ЗСУ, видах й окремих родах військ тощо

Нагадаємо, присоромлений Разумков розповів «слугам», що про них думають українці.

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