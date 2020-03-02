Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан вирішив повернутися до своєї минулої професії
Про це він особисто повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.
«Відновив адвокатську діяльність, так що запрошую до співпраці бізнесменів, політиків та інших клієнтів. Буде весело, тримайтеся!!!», - написав Богдан, додавши до посту фотографію документа.
В коментарях під постом всього за годину розгорілася дискусія про те, скільки будуть коштувати послуги Богдана.
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«Історія про те, як стати найбільш високооплачуваним адвокатом України)», «Ну, вітаємо колега, цікаво побачити Ваших перших клієнтів. Тепер то Ви для нас будете точно досяжні», «Знову адвокатом у ІВК? Повернувся?)», «Був би прем'єром, було б веселіше», «Шо знову?», «Це, мабуть, хід конем. Кому потрібен адвокат нової влади» - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що Андрій Богдан був звільнений президентом з посади голови ОП 11 лютого. До цього він довгий час був одним з ключових людей в команді Зеленського. Після голосної відставки Богдан полетів на Сейшели, побажавши всім «триматися». До роботи зі «Слугою народу» Богдан працював адвокатом у впливових бізнесменів та політиків. Він навіть має нагороду «Заслужений юрист України». Одним з його клієнтів був Ігор Коломойський. Крім цього, Богдан має багатий політичний досвід. Він балотувався у Верховну Раду від «Нашої України» і БПП.
Раніше ми писали, що Богдану під час відпочинку на Сейшелах стало нудно. Про це він написав у себе на Фейсбуці.
«Дівчатка тут таке діло)))) Приїхав на Сейшели а тут скукатіща... Ніхто не хоче прилетіти в гості??? Підтримати так сказати у важку хвилину))))) А то зовсім ізгоревався я))) безвладдя», - написав політик.
Нагадаємо, що Андрій Богдан в трусах познущався над українцями, заговоривши словами соратника Путіна: «Там і залишайся».
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