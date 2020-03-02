Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан вирішив повернутися до своєї минулої професії

Про це він особисто повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, передає Politeka.

«Відновив адвокатську діяльність, так що запрошую до співпраці бізнесменів, політиків та інших клієнтів. Буде весело, тримайтеся!!!», - написав Богдан, додавши до посту фотографію документа.

В коментарях під постом всього за годину розгорілася дискусія про те, скільки будуть коштувати послуги Богдана.

«Історія про те, як стати найбільш високооплачуваним адвокатом України)», «Ну, вітаємо колега, цікаво побачити Ваших перших клієнтів. Тепер то Ви для нас будете точно досяжні», «Знову адвокатом у ІВК? Повернувся?)», «Був би прем'єром, було б веселіше», «Шо знову?», «Це, мабуть, хід конем. Кому потрібен адвокат нової влади» - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Андрій Богдан був звільнений президентом з посади голови ОП 11 лютого. До цього він довгий час був одним з ключових людей в команді Зеленського. Після голосної відставки Богдан полетів на Сейшели, побажавши всім «триматися». До роботи зі «Слугою народу» Богдан працював адвокатом у впливових бізнесменів та політиків. Він навіть має нагороду «Заслужений юрист України». Одним з його клієнтів був Ігор Коломойський. Крім цього, Богдан має багатий політичний досвід. Він балотувався у Верховну Раду від «Нашої України» і БПП.

Раніше ми писали, що Богдану під час відпочинку на Сейшелах стало нудно. Про це він написав у себе на Фейсбуці.

«Дівчатка тут таке діло)))) Приїхав на Сейшели а тут скукатіща... Ніхто не хоче прилетіти в гості??? Підтримати так сказати у важку хвилину))))) А то зовсім ізгоревався я))) безвладдя», - написав політик.

Нагадаємо, що Андрій Богдан в трусах познущався над українцями, заговоривши словами соратника Путіна: «Там і залишайся».

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