Президент Росії Володимир Путін використовує загострення конфлікту в Сирії для дестабілізації всього європейського співтовариства і отримання контролю над усією Україною

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портніков у статті для видання "Еспрессо".

Він нагадав, що саме масовий вихід біженців з Сирії створив абсолютно новий образ Європи і змінив її політичний ландшафт.

За його словами, достатньо просто дочекатися політичної кризи в Німеччині і формування уряду правих популістів в Італії. Адже після цього з санкціями проти РФ буде покінчено. До того ж, в цих умовах президент Франції Еммануель Макрон відразу ж запропонує дати Росії шанс.

"Шлях на Київ для Путіна буде відкрито. А йому це необхідно, тому що часу до 2024 року, коли в Кремлі хотіли б створити спільну державу з Україною і Білоруссю, майже не залишилося. Новий міграційний криза допоможе вирішити обидва завдання. Біженці – сьогодні на кордонах Євросоюзу, і робиться все можливе, щоб залишити їх у Туреччині", – пояснив стратегію російських окупантів Портников.

Разом з тим, зазначив він, на Європу тисне не тільки Путін, а й турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган, який використовує ситуацію для посилення власного політичного впливу і домагається підтримки Заходу в протистоянні з Росією. Однак одночасно він створює і ті умови, які потрібні Путіну.

"Саме тому Росія робить все можливе, щоб загострити війну в Ідлібі. Страждання сирійського народу стали для Кремля невичерпним резервуаром політичного успіху і дестабілізації не тільки Близького Сходу, але й Європи та пострадянського простору. І Путін не збирається від цього успіху так просто відмовлятися", - зазначив Портніков.

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