Російського президента Володимира Путіна жорстко рознесли за брехню

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідеру Кремля Володимиру Путіну дісталося після слів про те, що РФ нібито можна назвати ліберальною країною, де не карають за несанкціоновані акції.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter зробив пропагандист Дмитро Смирнов.

"Путін: Практично у всіх країнах за несанкціоновані акції позбавлення волі. Там терміни від 6 місяців до року. Але в деяких просто за несанкціоновані акції, якщо 12 осіб, у Швеції вже вважається — масові заворушення. П'ятірочка ломиться або десяточка. У нас такого немає", - йдеться в повідомленні.

Користувачі гнівно відреагували на пост Смирнова і зазначили, що Володимир Путін нахабно бреше на камеру, і нагадали йому про рівень життя в країнах Європи.

"А яка пенсія в Швеції, не підкажіть?", "А Вова не сказав, в інших країнах президенти сидять по 20 років і змінюють Конституцію під себе?..", "Йопта, зуб даю, додав Президент, сморкнувся на килим і витер пальці шторою...", "Він відверто бреше, як втім і завжди. Безграмотний, неосвічений стариган-параноїк", "Знову бреше", "Нормально він ботає по фені...", "Його виступи все гірші та дурніші. Народ в шоці. Він 20 років країною правил, не дивно, що такі результати", "Чума ботоксная", - пишуть вони у комментариях.

Путин: Практически во всех странах за несанкционированные акции лишение свободы. Там сроки от 6 месяцев до года. Но в некоторых просто за несанкционированные акции, если 12 человек, в Швеции уже считается — массовые беспорядки. Пятёрочка ломится или десяточка. У нас такого нет pic.twitter.com/D2HzfO5zUO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 3, 2020

Раніше ми писали, що над російським президентом Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соціальних мережах. На цей раз Володимир Путін став героєм яскравої фотожаби після загострення у Сірійській Республіці.

У звичному для себе стилі лідера Російської Федерації висміяв відомий карикатурист Сергій Йолкін.

На фотожабі можна побачити Володимира Путіна з ножем у руці, який взяв у заручники турецький помідор.

"Не стріляйте, у мене заручник", - йдеться у підписі до фотожабі Сергія Йолкіна.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що Володимир Путін зазнає чергове фіаско на Близькому Сході, а росіянам потім розповість про "геополітичний успіх".

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.