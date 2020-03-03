Президент России Владимир Путин использует обострение конфликта в Сирии для дестабилизации всего европейского сообщества и заполучения контроля над всей Украиной

Такое мнение высказал украинский журналист, публицист Виталий Портников в статье для издания "Эспрессо".

Он напомнил, что именно массовый исход беженцев из Сирии создал совершенно новый образ Европы и изменил ее политический ландшафт.

По его словам, достаточно просто дождаться политического кризиса в Германии и формирования правительства правых популистов в Италии. Ведь после этого с санкциями против РФ будет покончено. К тому же, в этих условиях президент Франции Эммануэль Макрон сразу же предложит дать России шанс.

"Путь на Киев для Путина будет открыт. А ему это необходимо, потому что времени до 2024 года, когда в Кремле хотели бы создать общее государство с Украиной и Беларусью, почти не осталось. Новый миграционный кризис поможет решить обе задачи. Беженцы – сегодня на границах Евросоюза, и делается все возможное, чтобы оставить их в Турции", – объяснил стратегию российских оккупантов Портников.

Вместе с тем, отметил он, на Европу давит не только Путин, но и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который использует ситуацию для усиления собственного политического влияния и добивается поддержки Запада в противостоянии с Россией. Однако одновременно он создает и те условия, которые нужны Путину.

"Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы обострить войну в Идлибе. Страдания сирийского народа стали для Кремля неисчерпаемым резервуаром политического успеха и дестабилизации не только Ближнего Востока, но и Европы, и постсоветского пространства. И Путин не собирается от этого успеха так просто отказываться", - заметил Портников.

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