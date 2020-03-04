Верховна Рада України 4 березня на позачерговому засіданні розглянула питання про Кабінет міністрів

Нардепи прийняли заяву про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, написану напередодні.

Український уряд очолив Денис Шмигаль. Його кандидатуру представив Володимир Зеленський.

Пізніше нардепи 277-ма голосами схвалили новий уряд.

Денис Шмыгаль

Відзначимо, 1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА. 4 лютого 2020 року Шмигаля призначили на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра громад і територій.

Вадима Пристайка призначили віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Резнікова Олексія призначили віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Михайла Федорова призначили віце-прем'єром і міністром цифрової трансформації.

На посаду глави Мінфіну Зеленський запропонував екс-першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського. Верховна Рада підтримала цю кандидатуру.

Глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька також пішла у відставку прямо з карантину в Нових Санжарах: її місце зайняв міністр охорони здоров'я часів Віктора Януковича Ілля Ємець.

авто, кабмин,

Також до складу Кабміну Шмигаля увійшли:

Міністерство розвитку громад і територій - Олексій Чернишов

Міністр Кабінету міністрів - Олег Немчинов

Міністр соціальної політики - Марина Лазебна

Міністерство спорту - Вадим Гутцайт

Міністерство оборони - Андрій Таран

Міністр закордонних справ - Дмитро Кулеба

Міністр внутрішніх справ - Арсен Аваков

Міністерство інфраструктури - Владислав Криклій

Минветеранов - Сергій Бессараб

Мін'юст - Денис Малюська

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, що не так з Кабміном Гончарука: головні провали.

Як повідомляла Politeka, спливли подробиці таємної зустрічі близького соратника Зеленського з Гончаруком.

Також Politeka писала про фатальний поворот у відставці Гончарука, з'явилася заява.