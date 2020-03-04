Верховна Рада України 4 березня на позачерговому засіданні розглянула питання про Кабінет міністрів
Нардепи прийняли заяву про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, написану напередодні.
Український уряд очолив Денис Шмигаль. Його кандидатуру представив Володимир Зеленський.
Пізніше нардепи 277-ма голосами схвалили новий уряд.
Відзначимо, 1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА. 4 лютого 2020 року Шмигаля призначили на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра громад і територій.
Вадима Пристайка призначили віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Резнікова Олексія призначили віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Михайла Федорова призначили віце-прем'єром і міністром цифрової трансформації.
На посаду глави Мінфіну Зеленський запропонував екс-першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського. Верховна Рада підтримала цю кандидатуру.
Глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька також пішла у відставку прямо з карантину в Нових Санжарах: її місце зайняв міністр охорони здоров'я часів Віктора Януковича Ілля Ємець.
Також до складу Кабміну Шмигаля увійшли:
Міністерство розвитку громад і територій - Олексій Чернишов
Міністр Кабінету міністрів - Олег Немчинов
Міністр соціальної політики - Марина Лазебна
Міністерство спорту - Вадим Гутцайт
Міністерство оборони - Андрій Таран
Міністр закордонних справ - Дмитро Кулеба
Міністр внутрішніх справ - Арсен Аваков
Міністерство інфраструктури - Владислав Криклій
Минветеранов - Сергій Бессараб
Мін'юст - Денис Малюська
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