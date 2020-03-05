Новий міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов, який змінив Дмитра Дубілета, негативно відгукувався про тоді ще кандидата в президенти Володимира Зеленського
Крім того, як свідчать публікації на сторінці чиновника в Facebook, він активно підтримував Петра Порошенка. (Щоб переглянути фото - проскрольте вниз).
Зокрема, Немчинов називав Зеленського "слугою Кремля" і "резидентом", публікував матеріали, в яких президента охрестили "кумиром бидла" і висловлював сумніви щодо його відданості інтересам країни.
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Також Немчинов писав в мережі, що організовував праймеріз" в "Європейську солідарність" і на виборах президента проголосував за Порошенка.
Немчинов вже відреагував на що виникла навколо його публікацій галас.
"Не встиг приступити до виконання обов'язків, а вже зі скріншотів репостов про хід виборчої кампанії 2019 недоброзичливці перекручують і коментують! Я дякую прем'єр-міністра за пропозицією стати частиною урядової команди, а президенту за те, що для нього професіоналізм, проукраїнська позиція і викорінення корупції у владі є пріоритетом над тим, як ти голосував в 2019 році!" – додав Немчинов.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні проголосувала за новий Кабмін.
Новим прем'єр-міністром України призначено Дениса Шмигаля. Кандидатуру якого подав Володимир Зеленський.
Вадима Пристайка призначено віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Олексія Резнікова призначили віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Михайла Федорова призначили віце-прем'єром і міністром цифровий трансформації.
На посаду глави Мінфіну Зеленський запропонував екс-першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського. Верховна Рада підтримала цю кандидатуру.
Глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька також пішла у відставку прямо з карантину в Нових Санжарах: її місце зайняв міністр охорони здоров'я часів Віктора Януковича Ілля Ємець.
Також до складу Кабміну Шмигаля увійшли:
Міністерство розвитку громад і територій - Олексій Чернишов
Міністр Кабінету міністрів - Олег Немчинов
Міністр соціальної політики - Марина Лазебна
Міністерство спорту - Вадим Гутцайт
Міністерство оборони - Андрій Таран
Міністр закордонних справ - Дмитро Кулеба
Міністр внутрішніх справ - Арсен Аваков
Міністерство інфраструктури - Владислав Криклій
Минветеранов - Сергій Бессараб
Мін'юст - Денис Малюська
Нагадаємо, у Зеленського розповіли, що не так з Кабміном Гончарука: головні провали.
Як повідомляла Politeka, спливли подробиці таємної зустрічі близького соратника Зеленського з Гончаруком.
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