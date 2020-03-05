Новий міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов, який змінив Дмитра Дубілета, негативно відгукувався про тоді ще кандидата в президенти Володимира Зеленського

Крім того, як свідчать публікації на сторінці чиновника в Facebook, він активно підтримував Петра Порошенка. (Щоб переглянути фото - проскрольте вниз).

Зокрема, Немчинов називав Зеленського "слугою Кремля" і "резидентом", публікував матеріали, в яких президента охрестили "кумиром бидла" і висловлював сумніви щодо його відданості інтересам країни.

Також Немчинов писав в мережі, що організовував праймеріз" в "Європейську солідарність" і на виборах президента проголосував за Порошенка.

Немчинов вже відреагував на що виникла навколо його публікацій галас.

"Не встиг приступити до виконання обов'язків, а вже зі скріншотів репостов про хід виборчої кампанії 2019 недоброзичливці перекручують і коментують! Я дякую прем'єр-міністра за пропозицією стати частиною урядової команди, а президенту за те, що для нього професіоналізм, проукраїнська позиція і викорінення корупції у владі є пріоритетом над тим, як ти голосував в 2019 році!" – додав Немчинов.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні проголосувала за новий Кабмін.

Новим прем'єр-міністром України призначено Дениса Шмигаля. Кандидатуру якого подав Володимир Зеленський.

Вадима Пристайка призначено віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Олексія Резнікова призначили віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Михайла Федорова призначили віце-прем'єром і міністром цифровий трансформації.

На посаду глави Мінфіну Зеленський запропонував екс-першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського. Верховна Рада підтримала цю кандидатуру.

Глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька також пішла у відставку прямо з карантину в Нових Санжарах: її місце зайняв міністр охорони здоров'я часів Віктора Януковича Ілля Ємець.

Також до складу Кабміну Шмигаля увійшли:

Міністерство розвитку громад і територій - Олексій Чернишов

Міністр Кабінету міністрів - Олег Немчинов

Міністр соціальної політики - Марина Лазебна

Міністерство спорту - Вадим Гутцайт

Міністерство оборони - Андрій Таран

Міністр закордонних справ - Дмитро Кулеба

Міністр внутрішніх справ - Арсен Аваков

Міністерство інфраструктури - Владислав Криклій

Минветеранов - Сергій Бессараб

Мін'юст - Денис Малюська

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, що не так з Кабміном Гончарука: головні провали.

Як повідомляла Politeka, спливли подробиці таємної зустрічі близького соратника Зеленського з Гончаруком.

Також Politeka писала про фатальний поворот у відставці Гончарука, з'явилася заява.