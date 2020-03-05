Стало відомо про НС в уряді

Кандидат на пост глави Мінекономіки Роман Жуковський не виходить на зв'язок

Про це пише «РБК-Україна».

Кілька співрозмовників журналистів у "Слузі народу" повідомили, що Жуковський зник.

"Він виїхав до США, начебто в Вашингтон. І зараз просто не виходить на зв'язок", - пояснив один з депутатів у монобільшості.

Нагадаємо, Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому уряді.

При цьому нового міністра економіки так і не призначили.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні проголосувала за новий Кабмін.

Новим прем'єр-міністром України призначено Дениса Шмигаля. Кандидатуру якого подав Володимир Зеленський.

Вадима Пристайка призначено віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Олексія Резнікова призначили віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Михайла Федорова призначили віце-прем'єром і міністром цифровий трансформації.

На посаду глави Мінфіну Зеленський запропонував екс-першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського. Верховна Рада підтримала цю кандидатуру.

Глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька також пішла у відставку прямо з карантину в Нових Санжарах: її місце зайняв міністр охорони здоров'я часів Віктора Януковича Ілля Ємець.

Також до складу Кабміну Шмигаля увійшли:

Міністерство розвитку громад і територій - Олексій Чернишов

Міністр Кабінету міністрів - Олег Немчинов

Міністр соціальної політики - Марина Лазебна

Міністерство спорту - Вадим Гутцайт

Міністерство оборони - Андрій Таран

Міністр закордонних справ - Дмитро Кулеба

Міністр внутрішніх справ - Арсен Аваков

Міністерство інфраструктури - Владислав Криклій

Минветеранов - Сергій Бессараб

Мін'юст - Денис Малюська

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, що не так з Кабміном Гончарука: головні провали.

Як повідомляла Politeka, спливли подробиці таємної зустрічі близького соратника Зеленського з Гончаруком.

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