Кандидат на пост глави Мінекономіки Роман Жуковський не виходить на зв'язок
Про це пише «РБК-Україна».
Кілька співрозмовників журналистів у "Слузі народу" повідомили, що Жуковський зник.
"Він виїхав до США, начебто в Вашингтон. І зараз просто не виходить на зв'язок", - пояснив один з депутатів у монобільшості.
Нагадаємо, Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Милованов відмовилися від запропонованих їм посад у новому уряді.
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При цьому нового міністра економіки так і не призначили.
Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні проголосувала за новий Кабмін.
Новим прем'єр-міністром України призначено Дениса Шмигаля. Кандидатуру якого подав Володимир Зеленський.
Вадима Пристайка призначено віце-прем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Олексія Резнікова призначили віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Михайла Федорова призначили віце-прем'єром і міністром цифровий трансформації.
На посаду глави Мінфіну Зеленський запропонував екс-першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського. Верховна Рада підтримала цю кандидатуру.
Глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька також пішла у відставку прямо з карантину в Нових Санжарах: її місце зайняв міністр охорони здоров'я часів Віктора Януковича Ілля Ємець.
Також до складу Кабміну Шмигаля увійшли:
Міністерство розвитку громад і територій - Олексій Чернишов
Міністр Кабінету міністрів - Олег Немчинов
Міністр соціальної політики - Марина Лазебна
Міністерство спорту - Вадим Гутцайт
Міністерство оборони - Андрій Таран
Міністр закордонних справ - Дмитро Кулеба
Міністр внутрішніх справ - Арсен Аваков
Міністерство інфраструктури - Владислав Криклій
Минветеранов - Сергій Бессараб
Мін'юст - Денис Малюська
Нагадаємо, у Зеленського розповіли, що не так з Кабміном Гончарука: головні провали.
Як повідомляла Politeka, спливли подробиці таємної зустрічі близького соратника Зеленського з Гончаруком.
Також Politeka писала про фатальний поворот у відставці Гончарука, з'явилася заява.