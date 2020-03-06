"Ми працюємо над тим, щоб у нас була зустріч"

Володимир Зеленський розкрив передбачувану дату своєї нової зустрічі з Володимиром Путіним в рамках «нормандського формату»

Президент України повідомив, що новий нормандський саміт може відбутися вже в кінці квітня. Втім, поки сторони продовжують погоджувати деталі.

«Ми працюємо над тим, щоб у нас була зустріч. В кінці квітня. Думаю, що все це відбудеться, ми над цим серйозно працюємо», - розповів Зеленський під час своєї робочої поїздки в Полтавську область.

Він додав, що вже 11 березня в Мінську пройде засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу, на якій обговорять новий обмін полоненими.

У той же час, президент зробив важливу заяву про те, що не має наміру нескінченно вести переговори з Росією в такому форматі. За словами Зеленського, він готовий вийти з переговорів через рік, якщо вони не дадуть результату.

«Я не витрачу п'ять років, які мені дали українці, на роботу в Мінську. Я не буду цього робити», - підкреслив президент.

Він також зізнався, що у його команди є «два або три плани» на випадок припинення переговорів з Росією. Втім, голова держави не став розкривати подробиці.

Раніше президент повідомив подробиці майбутнього обміну полоненими. Він зазначив, що українська група в Мінську передала список українців на обмін. Проте деякі з них можуть бути вже мертві.

"Ми передали в Мінську список з понад 200 осіб. Це дуже важливо. Ми дізналися імена цих людей, де вони знаходяться. Ми не знаємо, коли і з яких регіонів ми повернемо цих людей, але ми, безумовно, прагнемо до цього", - заявив президент.

При цьому Зеленський додав, що люди, імена яких є в списку на обмін, можуть бути вже мертві.

"Деяких катували, ми не знаємо, хто там є. Але, на жаль, знаємо, що зможемо повернути тільки деякі тіла. В Мінській групі є люди, які працюють над всіма цими питаннями", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський не стримався і на камеру видав брудний жартик.

Як повідомляла Politeka, НП в Раді, нардеп з'явився перед Зеленським після контакту з коронавірусним.

Також Politeka писала, що Зеленський ошелешив заявою про новий обмін полоненими: «повернуться вже не живі».